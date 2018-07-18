Эмили Ратаковски похвасталась спортивной фигурой в мини-платье

Популярная американская модель Эмили Ратаковски гуляла по улицам Нью-Йорка в стильном мини-платье. Звезда показала идеальную, спортивную фигуру.

Одна из самых сексуальных моделей мира Эмили Ратаковски часто предстает перед сторонниками в обольстительных образах. Таким образом звезда подтверждает свои слова, что женщина не должна скрывать красоту своего тела и не должна стесняться своих форм.

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Комплексов у перспективной манекенщицы нет, поэтому она выбирает смелый наряд даже на обычную прогулку по Нью-Йорку. Папарацци сумели сфотографировать Эмили, когда она прошлась по улице в мини-платье в цветную полоску. К летней одежды она подобрала белые кроссовки и сумку через плечо. Стильные очки и аксессуары завершили образ Эмили Ратаковски.

Стоит отметить, что в приталенной одежде звезда в очередной раз продемонстрировала идеально стройную фигуру. Эмили Ратаковски выглядела роскошно в повседневном образе, что подчеркнули и эксперты издания The Daily Mail.



Эмили Ратаковски в Нью-Йорке / The Daily Mail

Очаровательная модель Эмили Ратаковски