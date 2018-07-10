Эмили Ратаковски похвасталась упругими ягодицами на обольстительном фото

Знаменитая 27-летняя американская модель Эмили Ратаковски продолжает делиться с поклонниками фотографиями со своего отпуска на греческом острове Миконос.

Эмили выложила новый кадр со своих греческих каникул, на котором повернулась к камере спиной и позирует топлес.

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За один день снимок набрал более 1,4 миллиона лайков и более 6000 восторженных комментариев.

Эмили Ратаковски показала идеальную фигуру

Ратаковски подписала обольстительный кадр только одним словом "Марс".

Допис, поширений Emily Ratajkowski (@emrata) 7 Лип 2018 р. о 6:07 PDT