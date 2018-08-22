Эмили Ратаковски показала фантастическую фигуру на обнаженном фото: 18+

Эмили Ратаковски является одной из самых популярных моделей, которая захватывает поклонников своими потрясающими формами.

Эмили регулярно публикует в Instagram соблазнительные кадры, на которых демонстрирует свою фигуру. Так, недавно она выложила фото, на котором позирует топлесс, прикрывая пышную грудь руками.

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Эмили Ратаковски

Ратажковски называют одной из самых раскрепощенных Топ-моделей, девушка совсем не стесняется демонстрировать свои формы на публике. Поэтому неудивительно, что у нее целая армия поклонников – на ее страницу в Instagram подписано более 19 миллионов пользователей.

Допис, поширений Emily Ratajkowski (@emrata) 23 Лип 2018 р. о 2:41 PDT