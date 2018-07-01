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Эмили Ратаковски очаровала идеальными формами в новом видео и фото в Instagram

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Эмили Ратаковски
Эмили Ратаковски / Instagram / @inamorataswim

Звезда соцсетей и любимица миллионов – модель Эмили Ратаковски, порадовала поклонников новыми кадрами. Звезда не только продемонстрировала отличные формы, но и прорекламировала купальник собственной торговой марки Inamorata Swim.

На новом сексуальном фото звезда примерила пляжный стильный образ, за ​​который отвечал французский модельер Саймон Порт Жаквемус. Сейчас модель находится в Греции.

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Для фотографии звезда выбрала белые широкие штаны, которые завязываются на животе, белые кроссовки и модный купальник. Бюстгальтер ее бренда выполнен в синем цвете в "белый горох", который является чрезвычайно популярным в этом сезоне. Главным аксессуаром фотографии стала соломенная шляпа с максимальными полями.


Эмили Ратаковски

Эмили также опубликовала на странице бренда купальников игривое видео, в котором исполняет свой фирменный танец в купальнике. Вместо шляпы Эмили Ратаковски надела очки, а свои соблазнительные движения она выполнила на яхте на фоне райских пейзажей.

 


Эмили Ратаковски

Днем ранее девушка также опубликовала фото, на котором прячется от лучей солнца в уютной шале, позируя в сплошном купальнике Inamorata Swim с сумочкой The Kooples.

 

 

Теги: LifeStyle Мода Эмили Ратажковски Эротика
Источник: 24 Канал
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