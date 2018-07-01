Эмили Ратаковски очаровала идеальными формами в новом видео и фото в Instagram
Звезда соцсетей и любимица миллионов – модель Эмили Ратаковски, порадовала поклонников новыми кадрами. Звезда не только продемонстрировала отличные формы, но и прорекламировала купальник собственной торговой марки Inamorata Swim.
На новом сексуальном фото звезда примерила пляжный стильный образ, за который отвечал французский модельер Саймон Порт Жаквемус. Сейчас модель находится в Греции.
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Для фотографии звезда выбрала белые широкие штаны, которые завязываются на животе, белые кроссовки и модный купальник. Бюстгальтер ее бренда выполнен в синем цвете в "белый горох", который является чрезвычайно популярным в этом сезоне. Главным аксессуаром фотографии стала соломенная шляпа с максимальными полями.
Эмили Ратаковски
Эмили также опубликовала на странице бренда купальников игривое видео, в котором исполняет свой фирменный танец в купальнике. Вместо шляпы Эмили Ратаковски надела очки, а свои соблазнительные движения она выполнила на яхте на фоне райских пейзажей.
Эмили Ратаковски
Днем ранее девушка также опубликовала фото, на котором прячется от лучей солнца в уютной шале, позируя в сплошном купальнике Inamorata Swim с сумочкой The Kooples.