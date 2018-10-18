13:02
23 окт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      АВАРИЯ С КРАНОМ В КИЕВЕ ТАРИФЫ НА ГАЗ ДТП С АКТЕРАМИ ДИЗЕЛЬ ШОУ ТОМОС
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сужение Киселева. Боярышня Захарова
      Вєсті Кремля
      21:27, 22 октября
      Вести.UA. Терминатор Витальевич. Какао Садового
      Вєсті.UA
      20:52, 22 октября
      Какую бизнес-империю спрятал скандальный ректор Згуровский за рубежом
      ЦРУ
      21:59, 18 октября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Государственные награды и не только
      Згадати все
      22:30, 19 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса
      АВАРИЯ С КРАНОМ В КИЕВЕ ТАРИФЫ НА ГАЗ ДТП С АКТЕРАМИ ДИЗЕЛЬ ШОУ ТОМОС

      Эмили Ратаковски показала соблазнительную фигуру в купальниках собственного бренда: фото

      349 Читати новину українською
      Эмили Ратаковски в купальнике Cardiff
      Эмили Ратаковски в купальнике Cardiff / Instagram / @emrata

      Американская модель Эмили Ратаковски успевает не только сниматься в фильмах и активно участвовать в фэшн-индустрии, но и заниматься дизайном и выпуском стильных купальников Inamorata Swim. Звезда представила несколько соблазнительных новинок.

      27-летняя модель опубликовала в сети несколько новых кадров, на которых позирует на фоне солнечных горных пейзажей в купальнике из весенней коллекции. Для фотографий Эмили примерила черный сплошной купальник, который четко выделял ее подтянутые ягодицы и откровенное декольте. Изюминкой купальника стили разрезы в зоне живота, которые соединялись подвязками в форме бантиков.

      Читайте также: Эмили Ратаковски засветила грудь в рекламе купальников: соблазнительные фото

       


      Эмили Ратажковски в купальнике Cardiff


      Эмили Ратажковски в купальнике Cardiff

      Ратаковски на фотографиях выгядает легко и непринужденно, отдыхая у бассейна с бокалом игристого шампанского в руках. Позади нее виднеются лежаки, пышные пальмы и горы, которые еще больше подчеркивают колорит снимков. Автором кадров стал Emanuele d'angelo.


      Эмили Ратажковски в купальнике Cardiff

      Читайте также: Эмили Ратаковски очаровала соблазнительными формами в стильных купальниках: видео

      Стоимость нового купальника в разных оттенках составляет 160 долларов, и его уже можно приобрести на сайте модной марки.


      Эмили Ратажковски в купальнике Cardiff

      Стоит добавить, что Эмили занимается выпуском собственного бренда купальников Inamorata Swim для разных типов фигуры еще с ноября 2017 года. Однажды модель даже обвинили в плагиате купальников. Заявителем стала владелица собственного бренда Лиза Мари Фернандес, которая утверждала, что Эмили скопировала дизайн двух купальников из коллекции Lisa Marie Fernandez трехлетней давности.

      Теги: LifeStyle Мода Эротика Эмили Ратажковски
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за 18 октября
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Тимошенко поразила новым стилем: появились фото
       16 февраля 2016 , 11:31
      Рыбачук объяснил, почему Порошенко не спешит заканчивать войну на Донбассе
       23 июня 2016 , 21:53 9
      Эксперт рассказал, что Путин придумал делать с Донбассом
       8 мая 2016 , 08:01
      Появились фото и видео драки польских и украинских фанатов
       21 июня 2016 , 21:10 1
      Мэрайя Кэри пришла на вечеринку без юбки (18+)
       28 июня 2016 , 03:40 1
      Украинскому певцу позвонили из "ДНР"
       6 марта 2016 , 15:33
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук