Эмили Ратаковски показала соблазнительную фигуру в купальниках собственного бренда: фото

Американская модель Эмили Ратаковски успевает не только сниматься в фильмах и активно участвовать в фэшн-индустрии, но и заниматься дизайном и выпуском стильных купальников Inamorata Swim. Звезда представила несколько соблазнительных новинок.

27-летняя модель опубликовала в сети несколько новых кадров, на которых позирует на фоне солнечных горных пейзажей в купальнике из весенней коллекции. Для фотографий Эмили примерила черный сплошной купальник, который четко выделял ее подтянутые ягодицы и откровенное декольте. Изюминкой купальника стили разрезы в зоне живота, которые соединялись подвязками в форме бантиков.

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Эмили Ратажковски в купальнике Cardiff



Эмили Ратажковски в купальнике Cardiff

Ратаковски на фотографиях выгядает легко и непринужденно, отдыхая у бассейна с бокалом игристого шампанского в руках. Позади нее виднеются лежаки, пышные пальмы и горы, которые еще больше подчеркивают колорит снимков. Автором кадров стал Emanuele d'angelo.



Эмили Ратажковски в купальнике Cardiff

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Стоимость нового купальника в разных оттенках составляет 160 долларов, и его уже можно приобрести на сайте модной марки.



Эмили Ратажковски в купальнике Cardiff

Стоит добавить, что Эмили занимается выпуском собственного бренда купальников Inamorata Swim для разных типов фигуры еще с ноября 2017 года. Однажды модель даже обвинили в плагиате купальников. Заявителем стала владелица собственного бренда Лиза Мари Фернандес, которая утверждала, что Эмили скопировала дизайн двух купальников из коллекции Lisa Marie Fernandez трехлетней давности.