Эмили Ратаковски показала свое тело в провокативном образе: горячие фото

Знаменитая модель и актриса Эмили Ратаковски любит делать сексуальные снимки, не скрывая своего шикарного тела. Звезда в очередной раз порадовала поклонников новой серией снимков в горячем образе.

Американскую супермодель Эмили Ратаковски можно смело назвать гуру пикантных фотографий. Звезда, которая настаивает на том, что не стоит стесняться показывать свое тело, каждый раз примеряет провокационные образы для горячих фотосессий. Модель при этом занимает соблазнительные позы, не боясь осуждения общественности. Вероятно, от самого процесса создания снимков она получает наслаждение, а затем публикует их в социальной сети.

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Новая порция соблазнительных фото появилась на ее Instagram-странице. Эмили Ратаковски одела белый топ без нижнего белья, засветив контуры своих пышных грудей. Модель отказалась от остальной одежды, представ перед поклонниками в бикини. Сексапильный образ она дополнила аксессуарами, которые едва заметны на ее теле.

Влажные волосы Эмили Ратаковски добавило пикантности образу. Не менее соблазнительно выглядело и ее отражение в зеркале.

Допис, поширений Emily Ratajkowski (@emrata) 16 Чер 2018 р. о 10:01 PDT

Допис, поширений Emily Ratajkowski (@emrata) 16 Чер 2018 р. о 10:03 PDT

Вероятно, раскованное селфи Эмили Ратаковски сделала в гардеробной своего нового поместья, которое она недавно приобрела с мужем Себастьяном Бор-Макклардом. Серая ванная комната с большим зеркалом и стильным рукомойником создали определенную атмосферу на сексуальных снимках.



Эмили Ратаковски