Эмили Ратаковски пришла на вечеринку в образе сексуальной дикарки: фото
Американская модель Эмили Ратаковски, которая часто обнажается на фотосессиях, решила продемонстрировать свою фантастическую фигуру и на Хэллоуин.
27-летняя звезда выбрала образ пещерной женщины из фильма "Миллион лет до нашей эры". Эмили пришла на вечеринку в одно из ночных заведений Лос-Анджелеса в костюме, который состоял из бюстгальтера и юбки, сшитых куском кожи.
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К костюму Ратаковски подобрала обувь в таком же стиле. Стройное тело Эмили покрыла блестками и нанесла насыщенный макияж.
Эмили Ратаковски на Хэллоуин 2018
Героиня фильма "Миллион лет до нашей эры"
Источник: 24 Канал
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