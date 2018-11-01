Эмили Ратаковски пришла на вечеринку в образе сексуальной дикарки: фото

Американская модель Эмили Ратаковски, которая часто обнажается на фотосессиях, решила продемонстрировать свою фантастическую фигуру и на Хэллоуин.

27-летняя звезда выбрала образ пещерной женщины из фильма "Миллион лет до нашей эры". Эмили пришла на вечеринку в одно из ночных заведений Лос-Анджелеса в костюме, который состоял из бюстгальтера и юбки, сшитых куском кожи.

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К костюму Ратаковски подобрала обувь в таком же стиле. Стройное тело Эмили покрыла блестками и нанесла насыщенный макияж.

Эмили Ратаковски на Хэллоуин 2018

Героиня фильма "Миллион лет до нашей эры"