Эмили Ратаковски пришла на вечеринку в прозрачном топе из металла: фото

27-летняя американская модель Эмили Ратаковски знает, как привлечь внимание. Недавно девушка в провокационном образе посетила вечеринку Vogue во время Недели моды в Париже Fashion Haute Couture.

Ратажковски решила не упускать возможность обнажиться и появилась на публике в топе-кольчуге из металлических элементов, который обнажал ее грудь. Конечно же она не надевала белья под топ.

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Модель дополнила образ строгим черным брючным костюмом и босоножками на шпильках.

Эмили Ратаковски в Париже