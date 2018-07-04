Эмили Ратаковски пришла на вечеринку в прозрачном топе из металла: фото
27-летняя американская модель Эмили Ратаковски знает, как привлечь внимание. Недавно девушка в провокационном образе посетила вечеринку Vogue во время Недели моды в Париже Fashion Haute Couture.
Ратажковски решила не упускать возможность обнажиться и появилась на публике в топе-кольчуге из металлических элементов, который обнажал ее грудь. Конечно же она не надевала белья под топ.
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Модель дополнила образ строгим черным брючным костюмом и босоножками на шпильках.
Эмили Ратаковски в Париже
Источник: 24 Канал
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