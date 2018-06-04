Эмили Ратаковски снялась для австралийского глянца Elle: первые фото

Американская модель Эмили Ратаковски впервые за долгое время стала лицом модного глянца Elle Australia, поскольку чаще всего она принимает участие в коммерческих проектах и в кампейне собственного бренда купальников.

В фотосете для австралийского Elle, автором которого стал Kai z Feng, звезда примерила стильную белую блузу и черные брюки, дополнив образ нюдовим макияжем и естественным распущенными волосами.

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Эмили Ратаковски для Elle Australia

На другом варианте обложки модель позирует в экстравагантном черном костюме и в белых ботфордах с ворсом. На другом снимке Эмили пикантно оголила свои плечи в белой рубашке.

Допис, поширений ELLE Australia (@elleaus) 3 Чер 2018 р. о 3:50 PDT

Допис, поширений ELLE Australia (@elleaus) 3 Чер 2018 р. о 2:54 PDT

Все образы на первых фото очень подходили Ратаковски, однако поклонникам очень непривычно видеть модель в таком скромном амплуа, поскольку она обычно публикует пикантные обнаженные снимки.

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Эмили Ратаковски для Elle Australia