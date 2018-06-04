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Эмили Ратаковски снялась для австралийского глянца Elle: первые фото

272 Читати новину українською
Эмили Ратаковски
Эмили Ратаковски / Instagram / @emrata

Американская модель Эмили Ратаковски впервые за долгое время стала лицом модного глянца Elle Australia, поскольку чаще всего она принимает участие в коммерческих проектах и в кампейне собственного бренда купальников.

В фотосете для австралийского Elle, автором которого стал Kai z Feng, звезда примерила стильную белую блузу и черные брюки, дополнив образ нюдовим макияжем и естественным распущенными волосами.

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Эмили Ратаковски для Elle Australia

На другом варианте обложки модель позирует в экстравагантном черном костюме и в белых ботфордах с ворсом. На другом снимке Эмили пикантно оголила свои плечи в белой рубашке.

 

 

Все образы на первых фото очень подходили Ратаковски, однако поклонникам очень непривычно видеть модель в таком скромном амплуа, поскольку она обычно публикует пикантные обнаженные снимки.

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Эмили Ратаковски для Elle Australia

Теги: LifeStyle Мода Эмили Ратажковски
Источник: 24 Канал
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