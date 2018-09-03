Эмили Ратаковски снялась в соблазнительной рекламе купальников: видео

Американская модель Эмили Ратаковски стала звездой очередного кампейна купальников Sports Illustrated. На сексуальных кадрах многолетней давности звезда предстает с другой прической и в несколько иных формах.

27-летняя звезда надела для пикантного видеоролика 2 ярких купальника, которые отлично подчеркивали ее формы. Поклонникам было необычно увидеть Эмили в новом амплуа, поскольку сейчас звезда является очень худой и тщательно следит за своими формами.

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В рекламе зато можно увидеть, как Эмили несколько лет назад имела пышнее формы, однако оставалась очень сексуальной и соблазнительной моделью. Пользователи отметили в комментариях, что звезда выглядит "очень горячо" и что ей больше подходит такая фигура, чем ее "анорексичная худоба". Одна из пользовательниц даже добавила, что это видео сделано "до того, как чертова модельная индустрия давила на нее, чтобы похудеть".

Допис, поширений Sports Illustrated Swimsuit (@si_swimsuit) 2 Вер 2018 р. о 1:46 PDT

Эмили Ратаковски сегодня выглядит так:

Допис, поширений Emily Ratajkowski (@emrata) 22 Сер 2018 р. о 1:24 PDT