Эмили Ратажковски обнажилась в провокационной рекламе духов: фото, видео

Американская модель и звезда соцсетей Эмили Ратажковски снялась для рекламы белья.

27-летняя красавица стала лицом духов бренда Paco Rabanne под названием "Pure XS". Об этом рассказала сама модель на своей странице в Instagram.

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По словам Эмили, она очень взволнована от столь ответственной миссии, а стать частью подобной компании было ее мечтой.

В рекламном ролике девушка идет по коридору, а ее ухажеров ждут разнообразные ловушки. Доходя до спальни, Ратажковски обнажается на наносит духи.

Эмили Ратажковски в рекламе​ Paco Rabanne

Кадр из видео

Эмили Ратажковски в рекламе Paco Rabanne: видео