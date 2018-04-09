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Эмили Ратажковски станцевала зажигательный твист в купальнике: видео

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Эмили Ратажковски
Эмили Ратажковски / Фото из соцсетей

Сексапильная топ-модель Эмили Ратажковски любит удивлять поклонников соблазнительными кадрами. На этот раз популярная манекенщица показала зажигательный танец в купальнике.

Известно, что Эмили Ратажковски активно ведет свой блог в социальной сети Іnstagram. Знаменитость то рекламирует белье собственного дизайна, то показывает обнаженное тело, демонстрируя идеальную фигуру. Миллионы людей с восхищением наблюдают, как живет одна из самых известных моделей мира.

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На этот раз Эмили Ратажковски показала кадры с отдыха. На видео звезда танцует зажигательный твист на солнечном пляже. Манекенщица соблазнительно виляет бедрами перед камерой, игриво поправляя волосы, развеянные ветром.

Одета Эмили Ратажковски в купальник темно-синего цвета с белыми точками. Модель пляжного наряда разработала звезда. Отметим, что купальник подчеркивает идеальные формы манекенщицы и частично обнажает грудь.

Orpheus in Polka Dot will make you wanna twist

Публикация от Inamorataswim (@inamorataswim)

Теги: LifeStyle Мода отдых Эмили Ратажковски
Источник: 24 Канал
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