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      Эмилиано Сала исчез: что известно о футболисте "Кардиффа" и пропавший самолет над Ла-Маншем

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      Эмилиано Сала
      Эмилиано Сала

      Вечером 21 января с французского Нанта вылетел небольшой самолет Piper Malibu с футболистом Эмилиано Сала на борту. Он направлялся в Кардифф к местной команде, с которой он подписал контракт. Но к месту назначения игрок так и не прибыл. Он исчез над Ла-Маншем.

      28-летний Эмилиано Сала – аргентинец, за местные клубы никогда не выступал. Он воспитанник клуба "Проектор Крекер", который является в Аргентине филиалом французского "Бордо". В 20-летнем возрасте игрок перебрался в Европу. Однако дебютировать за основу "Бордо" ему удалось лишь 8 февраля 2012 года. Успешным дебют нельзя считать – нападающий вышел в экстра-тайме кубкового матча. И больше за основу в этом сезоне не играл.

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      Чтобы не просиживать время на скамейке запасных, Эмилиано Сала в следующем сезоне отправился в клуб "Орлеан", который в то время выступал в третьем дивизионе Франции. Его показатель – 19 голов в 37 матчах. Уже следующий сезон игрок провел во втором дивизионе. Тоже в аренде. За клуб "Ниор" он сыграл те же 37 матчей, за которые забил 18 голов.

      Сезон 2014-2015 нападающий начал в "Бордо". И даже забил гол во втором матче – 17 августа 2014 года в ворота "Монако". Этот гол так и остался единственным за команду. Ведь до конца года игрок сыграл лишь в 12 матчах, четыре раза выходя в старте. 2015 год начался с очередной аренды – в "Кан". 5 голов в 13 матчах помогли команде не вылететь из Лиги 1.

      Сезон 2015-2016 – новый клуб. Только на этот раз не аренда, а полноценный трансфер. За 1 миллион евро Эмилиано Сала перешел в "Нант". Переход был выигрышный как для клуба, так и для игрока. За 4 сезона в составе "Нанта" нападающий принял участие в 116 матчах чемпионата Франции и забил 42 гола. И если он в сезонах 2016-2017 и 2017-2018 забивал по 12 голов, то столько же он забил и за первую половину сезона 2018-2019.

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      Видео голов Эмилиано Сала за "Нант" в сезоне 2018-2019

      Неудивительно, что за ним начали следить и другие клубы, не только из Франции. Среди них и киевское "Динамо". Летом киевляне могли приобрести нападающего. Но он отказал, ведь не хотел переходить в клуб из Восточной Европы. К слову, отказал он не только "Динамо", но и российскому "Краснодару".

      Зимой 2019 года форварда приобрел клуб "Кардифф Сити", выступающий в Английской премьер-лиге. Трансфер нападающего стал рекордным для клуба в Уэльсе – почти 18 миллионов фунтов стерлингов. Поэтому 21 января Эмилиано Сала отправился в аэропорт Нанта, чтобы улететь в Кардифф. Над Ла-Маншем в 20:23 по местному времени легкий одномоторный самолет Piper Malibu пропал с радаров на высоте 700 метров над уровнем моря. В салоне самолета были только пилот и игрок. При этом перед этим пилот самолета приглашал экстренную посадку на одном из островов.

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      Последний твит Эмилиано Сала, где он попрощался с партнерами по "Нанта"

      По словам руководителя поисковой операции Джона Фитцджеральда, шансов выжить у игрока очень малы. Даже если самолет и приземлился на воду, то в этот вечер был ливень, потом над водой сошел туман. Поэтому продержаться в такой воде можно было не больше, чем час времени. По состоянию на 17:00 поиски самолета и футболиста с пилотом продолжаются.

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      Теги: Спорт Футбол авиация Катастрофа
      Источник: 24 Канал
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