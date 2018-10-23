Эмилие Кларк – 32: Топ-3 роли актрисы, кроме сериала "Игра престолов"

23 октября исполняется 32 года актрисе Эмили Кларк. Большинство узнает ее по роли Матери Драконов Дейнерис Таргариен в культовом сериале "Игра престолов".

Однако в день рождения звезды экранов LifeStyle 24 вспоминает еще тройку фильмов с ее участием, где именинница проявила себя, как разножанровая актриса.

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Эмилия Кларк

Знаменитой Эмилия Кларк проснулась после выхода первых серий "Игры престолов" в 2011 году. За одну из главных ролей в фэнтези – Дейнерис Таргариен, ее наградили премией "Эмми". Однако самым рейтинговым сериалом актриса не ограничилась, и с 2015 года активно появляется на съемочной площадке кинокартин, работая с опытными актерами. В списке самых востребованных актрис Голливуда ее закрепила и нынешняя премьера "Соло. Звездные войны. История", где Эмилия Кларк перевоплощается в загадочного персонажа Киру.

"Терминатор. Генезис" (2015)

Вряд ли самая свежая роль была для Эмилии Кларк испытанием на прочность. Ведь три года назад ей пришлось примерить на себя образ молодой Сары Коннор в перезапуске "Терминатора", где она работала с Арнольдом Шварцнеггером.

В одном из интервью Эмилия признавалась, что к роли готовилась в полную силу: "Меня учили, как обращаться с оружием, ведь даже, чтобы поднимать стволы, нужно быть сильной. Мои 18-часовые съемочные дни состояли из бега и стрельбы, я занималась кикбоксингом. Благодаря этому мне удалось достичь идеального тела".

И действительно, миловидная Кларк в этом кино приобретает мужественные, даже мужские черты, она твердо стоит на своем, ставя задачу со своим партнером Кайлом Ризом спасти мир от опасной программы. Хотя с таким характером чувство влюбленности Саре совсем не чуждо. Пусть и заметно это лишь несколькими секундными кадрами и в конце ленты.

Смотрите трейлер "Терминатор. Генезис": видео

"До встречи с тобой" (2016)

Если в предыдущей киноленте Эмилию Кларк мы видим воинственной и бескомпромиссной, в мелодраме по мотивам одноименной книги Джоджо Моес "До встречи с тобой" она превращается в романтичную девушку, способную тонко чувствовать не только красоту в одежде (цветные и неординарные наряды героиня примеряет в течение всего фильма), но и чувства других. Видимо, поэтому Луизе удается хотя бы на полгода изменить жизнь Вилла, которого парализовало после аварии. Молодая сиделка понимает тяжесть выбора, который встанет перед парнем, однако делает все возможное, чтобы он передумал и не заканчивал жизнь эвтаназией... Детская непосредственность, нежность в проявлениях любви и упрямство в достижении цели обеспечили Эмилии Кларк полное перевоплощение в радостную, искреннюю и любящую Лу.

Смотрите трейлер "До встречи с тобой": видео

"Голос из камня" (2017)

Некоторые параллели между предыдущей ролью Эмилии Кларк зритель может увидеть в мистическом триллере "Голос из камня". Здесь актриса – психотерапевт, которая помогает мальчику Джейкобу заговорить после смерти его матери. Тот зарекся не произносить ни слова, пока дух дорогого человека не вернется в тосканский особняк. Взволнованность на лице Верены – это следствие ее работы с тяжелыми детьми, черта характера, пронизывающая весь фильм, сочетается с проявлениями терпеливости и доброжелательности.

Сама лента хоть и разочаровывает недостаточным мистицизмом, однако показывает еще одну сторону Эмилии Кларк – попытку быть страстной и способной любить.

Смотрите трейлер "Голос из камня": видео

А какая из этих ролей Эмилии Кларк вам больше нравится? Возможно, свой талант еще убедительнее актриса передает в других ее киноработах? Делитесь в комментариях.