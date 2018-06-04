Эмилия Кларк и Джейсон Момоа изобразили "грязные танцы" на троне из "Игры престолов"

Исполнители ролей Дейенерис Таргариен и Кхала Дрого в культовом сериале "Игра престолов" Эмилия Кларк и Джейсон Момоа побывали на мероприятии, посвященном сериалу и сделали фото возле главного символа железного трона.

Актриса опубликовала фото на своей странице в Instagram.

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"Я хотела бы поблагодарить алкоголь за то, что добавил мне храбрости сделать это", – написала Эмилия Кларк к фото.

Вот так Кларк и Момоа повторили сцену из романтического фильма "Грязные танцы", когда персонаж Патрика Суэйзи поднимает над головой героиню Дженнифер Грей.

Допис, поширений користувачем @emilia_clarke 3 Чер 2018 р. о 1:58 PDT



Кадр из фильма "Грязные танцы"

Кроме того, Кларк опубликовала еще одно фото с актерами "Игры престолов".

"Я получила меч и корону", – добавила она.



Instagram Емилии Кларк