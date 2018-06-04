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Эмилия Кларк и Джейсон Момоа изобразили "грязные танцы" на троне из "Игры престолов"

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Дейнерис Таргариен на железном троне
Дейнерис Таргариен на железном троне / Фото из открытых источников

Исполнители ролей Дейенерис Таргариен и Кхала Дрого в культовом сериале "Игра престолов" Эмилия Кларк и Джейсон Момоа побывали на мероприятии, посвященном сериалу и сделали фото возле главного символа железного трона.

Актриса опубликовала фото на своей странице в Instagram.

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"Я хотела бы поблагодарить алкоголь за то, что добавил мне храбрости сделать это", – написала Эмилия Кларк к фото.

Вот так Кларк и Момоа повторили сцену из романтического фильма "Грязные танцы", когда персонаж Патрика Суэйзи поднимает над головой героиню Дженнифер Грей.

брудні танці
Кадр из фильма "Грязные танцы"

Кроме того, Кларк опубликовала еще одно фото с актерами "Игры престолов".

"Я получила меч и корону", – добавила она.


Instagram Емилии Кларк

Теги: LifeStyle Кино Игра престолов
Источник: 24 Канал
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