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      Эмилия Кларк надела прозрачное платье на вручение престижной премии: фото

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      Эмилия Кларк на церемонии награждения премией "Британия"
      Эмилия Кларк на церемонии награждения премией "Британия" / www.gettyimages.in

      В пятницу, 26 октября, состоялась ежегодная церемония вручения премии "Британия", которая присуждается за вклад в развитие кинематографа и телевидения. Одной из обладателей премии стала знаменитая героиня сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк.

      На 30-ю церемонию награждения пришло множество знаменитостей: Кейт Бланшетт, Джим Керри, Джоан Коллинз, Джон Шлезингер, Стив Маккуин, Дэмиен Льюис, Кевин Фейдж и много других. Мероприятие состоялось в отеле Beverly Hilton в Лос-Анджелесе.

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      Победители премии "Британия"

      Среди всех звезд особенно выделилась британская актриса Эмилия Кларк, которая очаровала своим провокационным образом. Для светского события "Мать Драконов" выбрала стильное фатиновое платье, которое едва просвечивалось и имело глубокое декольте. Свой образ актриса дополнила черным жакетом и босоножками и стильными украшениями. Короткая стрижка и нюдовый макияж прекрасно дополнили "look" звезды, которая получила очередную награду в области кино.


      Эмилия Кларк на церемонии награждения премией "Британия"


      Эмилия Кларк на церемонии награждения премией "Британия"

      Напомним, что несколько дней назад Эмилия Кларк отпраздновала свой 32 день рождения, а уже через несколько дней показала романтическое фото со своим возлюбленным. Им оказался американский режиссер Чарли Макдауэлл.

      Теги: Голливуд Мода LifeStyle Награды Кино
      Источник: 24 Канал
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