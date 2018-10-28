Эмилия Кларк надела прозрачное платье на вручение престижной премии: фото

В пятницу, 26 октября, состоялась ежегодная церемония вручения премии "Британия", которая присуждается за вклад в развитие кинематографа и телевидения. Одной из обладателей премии стала знаменитая героиня сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк.

На 30-ю церемонию награждения пришло множество знаменитостей: Кейт Бланшетт, Джим Керри, Джоан Коллинз, Джон Шлезингер, Стив Маккуин, Дэмиен Льюис, Кевин Фейдж и много других. Мероприятие состоялось в отеле Beverly Hilton в Лос-Анджелесе.

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Победители премии "Британия"

Среди всех звезд особенно выделилась британская актриса Эмилия Кларк, которая очаровала своим провокационным образом. Для светского события "Мать Драконов" выбрала стильное фатиновое платье, которое едва просвечивалось и имело глубокое декольте. Свой образ актриса дополнила черным жакетом и босоножками и стильными украшениями. Короткая стрижка и нюдовый макияж прекрасно дополнили "look" звезды, которая получила очередную награду в области кино.



Эмилия Кларк на церемонии награждения премией "Британия"



Эмилия Кларк на церемонии награждения премией "Британия"

Напомним, что несколько дней назад Эмилия Кларк отпраздновала свой 32 день рождения, а уже через несколько дней показала романтическое фото со своим возлюбленным. Им оказался американский режиссер Чарли Макдауэлл.