Эмилия Кларк призналась, как планирует необычно попрощаться с "Игрой престолов"

Звезда популярного сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что планирует устроить "тихое прощание" с сериалом, сделав себе символическую татуировку.

Об этом британская киноактриса рассказала в эфире телешоу "Live with Kelly & Ryan". 31-летняя актриса призналась, что давно мечтает никогда не расставаться с легендарным сериалом "Игра престолов".

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Однако она понимает, что рано или поздно это случится, поэтому "Мать драконов" хочет навсегда оставить в своей памяти телевизионный проект с помощью татуировки.

Я сделаю татуировку на внутренней стороне запястья. Это будет дракон, и он будет лететь. Это будет круто. Такое тихое прощание,

– поделилась Эмилия Кларк.

Стоит добавить, что именно этот сериал принес необыкновенную популярность киноактрисе. Первый эпизод "Игры престолов" зрители увидели в 2011 году, а заключительный 8 сезон выйдет в эфир канала HBO в 2019 году.