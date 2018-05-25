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Эмилия Кларк призналась, как планирует необычно попрощаться с "Игрой престолов"

134 Читати новину українською
Кадр из сериала
Кадр из сериала "Игра престолов" / НВО

Звезда популярного сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что планирует устроить "тихое прощание" с сериалом, сделав себе символическую татуировку.

Об этом британская киноактриса рассказала в эфире телешоу "Live with Kelly & Ryan". 31-летняя актриса призналась, что давно мечтает никогда не расставаться с легендарным сериалом "Игра престолов".

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Однако она понимает, что рано или поздно это случится, поэтому "Мать драконов" хочет навсегда оставить в своей памяти телевизионный проект с помощью татуировки.

Я сделаю татуировку на внутренней стороне запястья. Это будет дракон, и он будет лететь. Это будет круто. Такое тихое прощание,
– поделилась Эмилия Кларк.

 

Стоит добавить, что именно этот сериал принес необыкновенную популярность киноактрисе. Первый эпизод "Игры престолов" зрители увидели в 2011 году, а заключительный 8 сезон выйдет в эфир канала HBO в 2019 году.

Теги: LifeStyle Кино Тату Голливуд Игра престолов
Источник: 24 Канал
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