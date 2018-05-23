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Эмилия Кларк пыталась воспроизвести звуки одного из героев "Звездных войн": смешное видео

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Эмилия Кларк спародировала Чубакку
Эмилия Кларк спародировала Чубакку

Знаменитая актриса Эмилия Кларк, которая получила большую известность за роль Дейенерис Таргариен в сериале "Игра престолов", удивила поклонников съемками в последнем эпизоде "Звездных войн". Британка пыталась даже воспроизвести звуки одного из героев киноленты – Чубакки.

Курьезное пародирование состоялось в прямом эфире популярного шоу Джимми Фэллона. Эмилия Кларк посетила студию, чтобы рассказать об участии в съемках фильма "Хан Соло: Звездные войны. История". Как известно, в киноленте она сыграла роль Киры – подруги детства Хана Соло, которую герой встретил после долгой разлуки.

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Эмилия Кларк увлекательно сравнила съемки фильма с походом в Диснейленд. Для звезды сначала было непривычно, что рядом ходят дроиды и роботы-аниматроники, мимику которых создают актеры. К одним из самых нетипичных персонажей относится и Чубакка. Поэтому ведущий предложил Эмилии Кларк воспроизвести его уникальную манеру разговора. Звезда согласилась, а результат ее стараний рассмешил всех зрителей.

Смотрите видео, как Эмилия Кларк спародировала Чубакку из "Звездных войн":

 

Сразу после пародии Эмилия Кларк с улыбкой сказала, что сама не ожидала, что все получится так ужасно.

"Боже, это даже хуже, чем я сначала себе представляла", – призналась Эмилия Кларк.

А вот так Чубакка говорит в "Звездных войнах" (смотрите видео):

 

Теги: LifeStyle Курьезные новости Звездные войны Голливуд Кино
Источник: 24 Канал
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