Эмилия Кларк резко ответила журналисту относительно женских ролей в фильмах

Голливудская киноактриса Эмилия Кларк, которая стала одной из героинь фильма "Хан Соло. Звёздные войны: Истории", остро отреагировала на вопрос одного из журналистов, который подметил, что женские персонажи сегодня являются очень "сильными".

Об этом она рассказала изданию Variety во время Каннского фестиваля.

Именно в Каннах 15 мая состоялся допремьерный показ фильма "Хан Соло. Звёздные войны: Истории", где Эмилия Кларк впервые дебютировала на красной дорожке. По ее мнению, женских персонажей не стоит называть сильными, поскольку это сексизм.

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Если она не сильная, то какая? Вы имеете в виду, что есть еще какой-то вариант? Вы думаете, что главный женский персонаж в фильме может быть слабым? Об этом не может быть и речи, так что перестаньте говорить о сильных женщинах, пожалуйста,

– подчеркнула Кларк в ответ на вопрос журналиста.

Эмилия Кларк в роли Киры в фильме "Хан Соло. Звёздные войны: Истории"

Она добавила, что мужские роли не называют "сильными", даже если речь не идет о физических качествах. Именно поэтому она хочет, чтобы такую формулировку прекратили использовать.

"Уберите прилагательное "сильная", выбросьте его ко всем чертям. Я просто играю женщин. Вот и все", – заключила Эмилия.

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Напомним, что премьера долгожданной ленты "Хан Соло. Звёздные войны: Истории" в Украине состоится 24 мая. События в фильме будут разворачиваться вокруг молодого Хана Соло, контрабандиста-одиночки, который в оригинальном фильме "Звездные войны" встретился с Оби-Ваном Кеноби и Люком Скайуокером.

Смотрите трейлер "Хан Соло. Звёздные войны: Истории" (Solo: A Star Wars Story):