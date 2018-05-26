Эмилия Кларк с ужасом прокомментировала финал "Игры престолов"

Британская киноактриса и звезда сериала "Игра престолов" удивила парой фраз, где очень заинтриговала фанатов ленты относительно грандиозного финала.

Об этом актриса рассказала в интервью Vanity Fair.

Так, исполнительница роли Дейенерис Таргариен прокомментировала сюжет восьмого сезона "Игры престолов", который станет последним и выйдет на экраны в 2019 году.

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Я была просто шокирована. От мысли о том, что у кого-то останется долгое послевкусие от того, кем является Дейенерис,

– удивила актриса.

Хоть по соглашению контракта с кинолентой она не должна раскрывать всех подробностей финала сериала, но Эмилия Кларк не удержалась и добавила еще одну шокирующую фразу.

Я творю жуткое дерьмо. Вы поймете, что я имею в виду, когда увидите все своими глазами,

– добавила Кларк в интервью.

Стоит напомнить, что вице-президент HBO Франческа Орси ранее отмечала, что в финальном эпизоде восьмого сезона "Игры престолов" погибнет много главных героев. Поэтому можно только представить, что ждет поклонников сериала впереди.

Напомним, что на основе цикла романов "Песнь льда и пламени" сериал создан телеканалом НВО под названием "Игра престолов". Хоть Джордж Мартин начал писать первый роман в 1991 году, сериал вышел на экраны лишь спустя 20 лет – в 2011 году. Восьмой, последний сезон "Игры престолов" выйдет в 2019 году.