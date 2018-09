Эмилия Кларк снялась для кампейна Dolce & Gabbana: яркие кадры

Звезда фэнтезийного сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк предстала в новой рекламе модного бренда Dolce & Gabbana. Актриса снялась в роскошных образах, представляя новый аромат The Only One, содержащий ноты фиалки, бергамота, ириса, кофейных зерен и ванили.

Киноактриса в кампейне аромата The Only One надела роскошное платье-футляр с кружевом черного цвета, дополнив образ туфлями на каблуке и ярким макияжем. Эмилия позировала в изысканном ресторане среди музыкантов и компании мужчин. Автором съемки стал дуэт фотографов Лука и Алессандро Морелли. Читайте также: Dior представил новый аромат: Дженнифер Лоуренс появилась в чувственном кампейне Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений користувачем @emilia_clarke 4 Вер 2018 р. о 1:05 PDT

Эмилия Кларк для Dolce & Gabbana

Эмилия Кларк для Dolce & Gabbana

Эмилия Кларк для Dolce & Gabbana

Эмилия Кларк для Dolce & Gabbana Для короткого мини-фильма Dolce & Gabbana Кларк даже спела на итальянском, хоть актриса является коренной британкой. Она исполнила песню Quando, Quando, Quando. Эмилия Кларк поет в рекламе Dolce & Gabbana: смотрите видео Напомним, что это уже не первое участие Эмилии Кларк в съемках для итальянского бренда Dolce & Gabbana. Год назад 31-летняя знаменитость вместе со своим коллегой по "Игре престолов" Китом Харингтоном стали лицом мужского и женского аромата Dolce&Gabbana The One.