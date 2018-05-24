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Эмилия Кларк снялась для обложки модного глянца: элегантные фото

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Эмилия Кларк для Vanity Fair
Эмилия Кларк для Vanity Fair / www.vanityfair.com

Звезда "Игры престолов" и новой ленты "Хан Соло: Звездные Войны. Истории" Эмилия Кларк стала лицом годового выпуска американского журнала Vanity Fair.

Выход номера приурочен к релизу фильма "Хан Соло. Звездные войны: Истории", где британская актриса сыграла главную женскую роль. Премьера кинокартины в Украине состоится сегодня, 24 мая.

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Для фотосессии звезда примерила несколько очень стильных и элегантных нарядов, которые удачно подчеркивали ее харизматичность и красоту. Среди нарядов можно увидеть костюмы классического кроя, очаровательные платья и изысканные украшения. Автором фотосета стал Крейг МакДин.


Эмилия Кларк для Vanity Fair

В откровенном интервью Эмилия призналась, как ей приходится мириться с одиночеством в личной жизни и о рассказала, как ее родная бабушка в Великобритании всю жизнь скрывала свои индейские корни.

Теги: LifeStyle Мода Голливуд
Источник: Vanity Fair
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