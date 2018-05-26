Эмилия Кларк снялась в ироничной фотосессии в необычной для себя роли

Звезда сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк снялась для фотосессии в непривычном для себя образе.

Для журнала Vanity Fair она примерила образ строгой бизнес-леди.

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Хотя сама фотосъемка быстрее была пародийной и имитировала стиль стоковых фотографий.

Эмилия Кларк снялась в образе бизнес-леди

Я ждала этого момента, этого определяющего момента в моей карьере, этой честности и правды, которые я найду в Барбаре, бизнес-леди,

– прокомментировала свою роль звезда "Игры престолов".

Смотрите видео со съемок Эмилии Кларк для Vanity Fair:

Ранее Эмилия Кларк снялась в стильной фотосессии для обложки журнала Vanity Fair.