Эмилия Кларк снялась в ироничной фотосессии в необычной для себя роли
Звезда сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк снялась для фотосессии в непривычном для себя образе.
Для журнала Vanity Fair она примерила образ строгой бизнес-леди.
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Хотя сама фотосъемка быстрее была пародийной и имитировала стиль стоковых фотографий.
Эмилия Кларк снялась в образе бизнес-леди
Я ждала этого момента, этого определяющего момента в моей карьере, этой честности и правды, которые я найду в Барбаре, бизнес-леди,
– прокомментировала свою роль звезда "Игры престолов".
Смотрите видео со съемок Эмилии Кларк для Vanity Fair:
Ранее Эмилия Кларк снялась в стильной фотосессии для обложки журнала Vanity Fair.
Источник: 24 Канал
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