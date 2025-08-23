Первая леди Турции призвала Меланию Трамп направить письмо премьеру Израиля Нетаньяху "с решительным призывом прекратить гуманитарный кризис в Газе". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Anadolu Ajansı.

Что написала Эмине Эрдоган в письме к Мелании Трамп?

Эмине Эрдоган отметила в письме, что даже через 6 лет после их встречи в Белом доме, она помнит об "искреннем разговоре и гостеприимстве" Мелании Трамп.

Она заметила, что первая леди США чувствительна к нынешним глобальным вопросам, напоминая о письме Мелании Трамп к российскому диктатору Путину.

Чувствительность, которую вы проявили к детям-сиротам в Украине, – это инициатива, которая вселяет надежду в сердца,

– написала жена Эрдогана.

Она добавила, что письмо Мелании Трамп отражает общие чувства человечества и что она ценит эту ценную позицию. После этого жена Эрдогана призвала обратить внимание и на детей из Сектора Газы.

Как вы также отметили в своем письме, право детей расти в любящей и безопасной среде является универсальным и неоспоримым правом. И это право не является привилегией ни одной географии, расы, этнической идентичности, религиозной группы или идеологии. Поэтому поддержка угнетенных, лишенных этого права, является прежде всего выполнением большой ответственности перед человеческой семьей... Ваша просьба вернуть радостные улыбки украинских детей, "обреченных на беззвучный смех", имеет очень большое значение,

– написала Эмине Эрдоган.

Она выразила надежду, что Мелания Трамп проявит такую же чуткость к погибшим во время войны в Секторе Газы детям, как и к 648 украинским.

Она отмечала, что за 2 года там было зверски убито 62 000 мирных жителей, 18 000 из которых – дети. По ее словам, в Газе каждые 45 минут погибает один ребенок.

Фраза "неизвестный младенец", написанная на саваннах тысяч детей Газы, у которых никого не осталось, чьи имена даже невозможно определить, наносит непоправимые раны нашей совести... Уже слишком поздно для 18 885 младенцев и детей Газы, которых мы потеряли, таких как 6-летняя Хинд Реджеп, которую убили 335 пулями... Но у нас еще есть шанс для более 1 миллиона детей Газы, которые выжили. Их время пришло,

– говорится в письме к Мелании Трамп.

О чем говорится в письме Мелании Трамп к Путину?