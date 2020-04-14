Эмиссия в Украине: печатать или не печатать гривны и чем это обернется для экономики

Некоторые представители власти в Украине начали осторожно продвигать идею эмиссии денег. Однако часть экспертов и Нацбанк в частности отрицают и подчеркивают, что это так или иначе приведет к инфляции.

Что известно об идее эмиссии в Украине

Недавно нардеп от "Слуги народа", председатель комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха в эфире 24 канала отметил, что существующий проект бюджета не достаточно смелый и не отвечает вызовам этого времени.

Подробнее об этом здесь Обновленный бюджет не достаточно смелый, – председатель комитета по вопросам экономического развития

По его словам, некоторые члены комитета, и он в том числе считают, что настало время для количественного смягчения, денежной эмиссии – то есть по их мнению Нацбанка необходимо начать печатать гривну.

"Мне кажется, что мы абсолютно готовы, чтобы запустить тяжелую артиллерию – то, что в мире называют "вертолетные деньги"... Вопрос инфляции. Если это целевая миссия, если это миссия в инфраструктурные проекты, в вопросы госзаказов, миссия в рамках проседание ВВП (3-10% по разным оценкам), то, по моему личному мнению, нам удастся сдержать слишком высокую инфляцию", – отметил Наталуха.

Что говорит Нацбанк

Зато в Нацбанке предупреждают, что это может привести к непоправимым последствиям.

"Не хотелось бы снова выпускать из бутылки этого джина – инфляцию и девальвацию. Это путь в никуда. Страдают прежде всего социально незащищенные слои населения", – отметил заместитель председателя Национального банка Украины Дмитрий Сологуб.

Видео: заместитель председателя Национального банка Украины Дмитрий Сологуб об эмиссии

"Мы не США или ЕС, мы печатаем гривну"

Финансовый аналитик Сергей Фурса в эфире 24 канала в программе "Политбюро" подчеркнул: если речь идет о печатный станок в США или ЕС, то там это может привести к определенным результатам, потому что они печатают доллары или евро.

Доллар – это мировая резервная валюта, и вы можете его печатать, потому что никто не побежит на валютный рынок покупать гривну за этот доллар. Когда мы печатаем валюту стран не очень развитых – Украины, Зимбабве, Венесуэлы – то всегда имеем один и тот же результат,

– подчеркнул Фурса.

Он напомнил, что инфляция в Венесуэле 2019 года составляла 1 миллион процентов – это и является в частности следствием печатания денег.



Сергей Фурса / Фото 24 канала

"Мы не хотим обидеть Коломойского?"

Политики, продвигающие эмиссию, отмечают, что до этого стоит идти, если мы не сможем получить кредит МВФ.

А что нам мешает получить кредит МВФ и пройти этот год без кризиса? Мешает только желание не обидеть уважаемого Игоря Валерьевича?

– прокомментировал такую позицию Фурса.

Что известно о транше МВФ и при чем здесь КоломойскийДля получения дальнейшего сотрудничества с МВФ необходимо принять "антиколомойський" законопроект. Он предусматривает, в частности, что национализированные банки не могут быть возвращены предыдущим владельцам по решениям судов. Настаивает на принятии законопроекта МВФ, от которого Украина ожидает 5,5 миллиарда долларов помощи.



Впрочем в парламенте после его одобрения в первом чтении начали блокировать депутаты из так называемой " группы Коломойского. К нему зарегистрировали более 16 тысяч правок, это стало рекордной цифрой для парламента. Этот процесс в медиа собой называют " поправочным спамом".

"Из этого создали страшилку"

Член Совета по вопросам экономического развития Ярослав Жалило в эфире 24 канала зато отметил, что по эмиссии создали такую себе страшилку.

"Эмиссия денег – это профессиональный термин, который касается конкретных процессов. К сожалению, из этого создали некую страшилку. Эмиссия происходит всегда – это увеличение количества денег в обращении. Вопрос только – каким образом. Как эмиссия осуществлялась последние годы? Двумя путями: либо через рефинансирование коммерческих банков, или через выкуп валюты на валютном рынке. После чего Нацбанк начинал стерилизовать, то есть избегать негативного влияния эмиссии", – пояснил Жалило.

Он добавил, когда мы говорим о возможности эмиссионного финансирования дефицита бюджета, стоит понимать, как это может происходить.

На мой взгляд, это может происходить единственным образом – за счет покупки Нацбанком облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Хотя есть прямой запрет это делать, но мы видим, что, в принципе, она может быть снята. Тогда только вопрос в том – куда эти деньги пойдут. Если эти деньги выбрасываются на рынок, и они начинают попадать в спекулятивное использование, то понятно, что это прямой путь к инфляции и обесценивания,

– отметил Член Совета по вопросам экономического развития.



Ярослав Жалило / Фото "Главред"

"И уже нет разницы, куда дальше пойдут эти деньги..."

В ответ на комментарий члена Совета по вопросам экономического развития Ярослава Жалели в эфире 24 канала " Сергей Фурса отметил: если деньги напечатают, уже нет разницы, что с ними будет происходить дальше.

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"Надо поблагодарить Нацбанка, что они сохраняют независимость и говорят, что никакой эмиссии не будет, ведь это неправильно. Представим, что какую-то гривну они условно напечатали... И дальше безразлично, что происходит: мы разбросаем их с вертолетов, или финансируем в программу – эти деньги попадают в банковскую систему. А дальше эти деньги обязательно идут на валютный рынок", – пояснил Фурса.

Он добавил: все понимают, что эти деньги ничем не обеспечены, а просто надруковоні, кроме того – печатание прошло на фоне отказа от сотрудничества с МВФ.

Тогда все экономические агенты получают сигнал и бежать в одну сторону! Все начинают скупать доллар. А поскольку в системе слишком много гривни, которая ничем не обеспечена – то в результате мы видим стремительную девальвацию. Об этом постоянно говорит Нацбанк, международные партнеры – что это просто не выход. Мы сами себе ухудшаем условия,

– отметил Фурса.



Экономические кризисы в Украине / Инфографика 24 канала