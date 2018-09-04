Эмма Стоун сделала откровенное признание о Райане Гослинге

Голливудская актриса Эмма Стоун призналась в своих чувствах к коллеге по фильму-мюзиклу "Ла-ла Ленд" Райану Гослингу.

Во время пресс-конференции на кинематографическом фестивале в Колорадо Эмма Стоун назвала Райана "дорогим, прекрасным другом" и призналась, что не представляет свою жизнь без него, сообщает издание People.

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Он особенный. Это так меня трогает. Он очень талантливый и замечательный человек, с которым работать – одно удовольствие. Он очень дружелюбный и всегда заинтересован в процессе. Он меня многому научил, например, как быть щедрой,

– рассказала актриса.



Эмма Стоун и Райан Гослинг​ / Getty



Эмма Стоун и Райан Гослинг​ / Getty

Кроме того, западные СМИ пишут, что такие слова Эммы подогрели ревность жены Райана актрисы Евы Мендес.

Ева Мендес и Райан Гослинг / Getty

Напомним, Ева Мендес и канадский киноактер Райан Гослинг в третий раз готовятся стать родителями. Сейчас супруги воспитывают двух дочерей: трехлетнюю Эсмеральду и двухлетнюю Амаду. Инсайдер рассказал, что Ева Мендес смогла забеременеть двойней после искусственного оплодотворения – ЭКО.