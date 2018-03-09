Эмма Стоун снялась в сказочной фотосессии для W Magazine: фото

Голливудская актриса Эмма Стоун снялась в модной фотосессии для W Magazine вместе с художественным директором женских коллекций Louis Vuitton, французским дизайнером Николя Гескьером.

На страницах свежего номера W Magazine Эмма Стоун позирует в стильных образах из весенней коллекции Louis Vuitton, демонстрируя ключевые тренды текущего сезона – от шелковых oversize блузок с пышными рукавами до лакированных удлиненных жилетов.

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И это неудивительно, ведь совсем недавно актриса подписала контракт с Louis Vuitton и стала лицом бренда. Стоун сообщила, что процесс подписания контракта длился около года.

Эмма Стоун для W Magazine

"В Эмме мне всегда нравился баланс. В ней есть женственность, граничащая с мальчишеской стороной. Это суперкруто. Это вдохновляет", – сообщил Николя Гескьер.

Эмма Стоун и Николя Гескьер для W Magazine

Стоун отметила, что после подписания контракта чаще летает в Париж, а этот город она очень любит. Актриса также добавила, что в рамках сотрудничества с Louis Vuitton оставила за собой право носить одежду других брендов.



Эмма Стоун и Николя Гескьер для W Magazine