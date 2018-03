Эмма Уотсон сделала временное тату с ошибкой: фото

Известная актриса Эмма Уотсон стала одной из гостей вечеринки Vanity Fair, которую традиционно устраивают после церемонии Оскар.

27-летняя звезда "Гарри Поттера" появилась на мероприятии в длинном черном платье с массивным блестящей украшением.



Эмма Уотсон сделала тату с ошибкой

Читайте также: Эмма Уотсон пожертвовала 1,4 миллиона долларов на борьбу с сексуальным домогательствами

Однако поклонники обратили внимание на временное тату Эммы, сделанное в поддержку движения против насилия и домогательств в Голливуде "Time's up".

Однако надпись на руке Уотсон был с ошибкой: вместо сокращения фразы "Time is up" – "Time's up", у актрисы была фраза без апострофа перед "s" – "Times up".

Такой конфуз начали активно обсуждать в социальных сетях. Некоторые пользователи Twitter хвалили Эмму, а другие смеялись над ее ошибкой. Также пользователи сети удивляются, почему девушка, которая закончила престижный университет допустила такую ​​ошибку.

"Любимая Эмма Уотсон так старалась доказать свой феминистский настроение и поддержку "Time's up", что пропустила апостроф".

Что такое Time's up?



Более 300 голливудских актрис, сценаристов, агентов, режиссеров и представительниц других профессий шоу-бизнеса запустили кампанию Time's Up ( "Хватит"), которая направлена ​​на борьбу с сексуальными домогательствами.



Также создан фонд правовой защиты, средства из которого пойдут на юридическую поддержку лиц, подвергающихся сексуальным домогательствам на работе.



К инициативе присоединились всемирно известные актрисы Кейт Бланшетт, Натали Портман, Эмма Стоун, Викандер, Дакота Джонсон, Бри Ларсон, Эмма Уотсон, Саманта Баркс, Мерил Стрип и другие.