Эмма Уотсон в стильной шляпке и винтажном платье посетила теннисный турнир: фото
Британская актриса Эмма Уотсон, сыгравшая Гермиону в серии фильмов о Гарри Поттере, посетила финал теннисного турнира Уимблдон-2018.
Папарацци сфотографировали Эмму в компании актера Люка Эванса, которые вместе снялись в фильме "Красавица и Чудовище".
Читайте также: Меган Маркл с Кейт Миддлтон посетили теннисный турнир: красноречивые фото
Эмма Уотсон и Люк Эванс
Актеры были партнерами на съемочной площадке фильма "Красавица и Чудовище"
Для просмотра турнира Уотсон выбрала элегантное винтажное платье от Ralph Lauren песочного цвета и шляпу такого же оттенка. Звезда дополнила образ объемным ремнем и клатчем в виде книги.
Уотсон тщательно скрывает свою личную жизнь, но как узнали СМИ, актриса закрутила роман со звездой сериала "Хор", актером и музыкантом Кордом Оверстритом.