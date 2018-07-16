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Эмма Уотсон в стильной шляпке и винтажном платье посетила теннисный турнир: фото

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Эмма Уотсон посетила финал Уимблдона-2018
Эмма Уотсон посетила финал Уимблдона-2018 / dailymail.co.uk

Британская актриса Эмма Уотсон, сыгравшая Гермиону в серии фильмов о Гарри Поттере, посетила финал теннисного турнира Уимблдон-2018.

Папарацци сфотографировали Эмму в компании актера Люка Эванса, которые вместе снялись в фильме "Красавица и Чудовище".

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Эмма Уотсон и Люк Эванс

Актеры были партнерами на съемочной площадке фильма "Красавица и Чудовище"

Для просмотра турнира Уотсон выбрала элегантное винтажное платье от Ralph Lauren песочного цвета и шляпу такого же оттенка. Звезда дополнила образ объемным ремнем и клатчем в виде книги.

Уотсон тщательно скрывает свою личную жизнь, но как узнали СМИ, актриса закрутила роман со звездой сериала "Хор", актером и музыкантом Кордом Оверстритом.

Теги: Кино LifeStyle Мода Емма Уотсон
Источник: Daily Mail
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