Эмму Уотсон сфотографировали на романтической прогулке с новым парнем

Актриса Эмма Уотсон и звезда сериала "Хор" Корд Оверстрит перестали скрывать свои отношения: недавно пару подловили на романтической прогулке в Лос-Анджелесе.

Эмма и Корд прогуливались по одной из улиц, держась за руки, и даже не пытались прятаться от папарацци.

Слухи о романе Уотсон и Оверстрита обсуждали в СМИ в течение нескольких недель. Впервые их заметили вместе на концерте Nathaniel Rateliff & the Night Sweats, а на прошлой неделе Эмма и Корд посетили вечеринку после "Оскара".

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Эмма Уотсон и Корд Оверстрит

Напомним, последние официальные отношения у Уотсон были с предпринимателем Уильямсом Мак Найтом. В ноябре прошлого года – после почти двух лет отношений они расстались.

Фото: Daily Mail