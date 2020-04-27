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      "Эмоциональная несдержанность": Владимир Слончак прокомментировал свое нападение на патрульного

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      Владимир Слончак прокомментировал скандал с нападением на патрульного
      Володимир Слончак / Фото із соцмереж чиновника

      Эмоциональная несдержанность – именно так называет свой конфликт с правоохранителями в Киеве бывший заместитель мэра Кличко Владимир Слончак. Он добавляет: как юрист хорошо знает, что такое "нападение на полицейского", поэтому последнего с его стороны точно не было.

      Об этом он написал на своей фейсбук-странице, таким образом впервые прокомментировав скандал.

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      Вчера вечером мой автомобиль остановила патрульная полиция. Во время выяснения обстоятельств остановки, патрульные вызывающе превышали свои полномочия и нарушали закон, что вызвало у меня возмущение. Как юрист хочу заверить, что четко понимаю, где эмоции, а где нападение на полицейского, и последнего – точно не было,
      – отметил он.

      В то же время, Слончак решил извиниться перед общественностью и полицейскими за свою "эмоциональную несдержанность".

      Что известно о скандале с Слончаком?Полиция остановила Mercedes в Киеве, вечером 26 апреля, при незначительном нарушении ПДД – водитель не включила фары. За рулем была депутат Киевсовета Людмила Костенко, а пассажиром – заместитель Кличко Владимир Слончак.

      Полицейские заподозрили, что водитель была нетрезвой. Та, в свою очередь, отказалась пройти тест на драгере. Выйдя из авто, Слончак начал кричать на патрульных, мешать и угрожать расправой. В конце концов – ударил полицейского.

      После этого Слончака задержали и поместили в изолятор временного содержания. На саму Людмилу Костенко составили админпротокол за вождение в нетрезвом состоянии. На следующий день Виталий Кличко уволил Слончака с должности своего заместителя.

      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Задержание Владимира Слончака Скандал КГГА Полиция Новости Киева
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