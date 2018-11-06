Эмоционально холодные родители: почему возникает это явление и как распознать
Эмоционально холодные родители – это явление, которое проявляется безразличием родителей к чувствам своего ребенка.
Об этом пишет психиатр и психотерапевт Сергей Кистенев в Instagram.
Читайте также: Полезна ли школьная еда из автомата: ответ диетолога
Порой таких родителей называют "те, что были проигнорированы нарциссами". Эмоционально холодными могут быть как мать ребенка, так и отец.
Причина этого явления в родителях, а не в поведении детей.
6 основных причин эмоционально холодных родителей:
• нежеланный ребенок;
• состояние послеродовой депрессии;
• тревожное расстройство и депрессия;
• наличие расстройств личности;
• тяжелые психические нарушения (шизофрения, биполярное расстройство);
• зависимость.
Основные причины эмоционально холодных родителей
Как распознать эмоционально холодных родителей
1. Родители пытаются контролировать все шаги ребенка. Они просят его не уходить. "Ты мне нужен, не оставляй меня, я не могу без тебя жить". Такое поведение не учит ребенка жить своей жизнью и устанавливать личные приоритеты.
2. Эмоционально холодные родители постоянно прививают чувство вины. Родители говорят: "Я так много для тебя сделал, я пожертвовал всем". И такие дети чувствуют себя обязанными перед родителями, а значит они должны слушаться их.
3. Такие родители показывают чувства тогда, когда дети делали то, что они хотели. А как только дети переставали делали это, то родители становились суровыми или же молчали. У ребенка формируется мнение, что родители любят тогда, когда дети делает то, что нужно или правильно.
4. Родители часто наказывают детей. Такие родители могли наказать за то, что дети делали что-то неправильное. Иногда они могли сломать или спрятать любимую игрушку ребенка.
Как распознать эмоционально холодных родителей
5. Эмоционально холодные родители не уважают границ ребенка. Они могли зайти без стука в комнату ребенка и взять его личные вещи без разрешения.
6. Родители соревновались с детьми. Они сознательно их обесценивали.
7. Они сознательно становятся создателями успеха ребенка. То есть тогда, когда хвалили ребенка, родители обращали свое внимание на себя : "Он/она этого не сделал/ла без меня".
8. Такие родители постоянно врут и манипулируют детьми, часто обижают ребенка. А когда дети начинают критиковать родителей, то последние отвечают нездоровой реакцией – крик, и тому подобное.
8. Эмоционально холодные родители никогда не спрашивали об эмоциональном состоянии ребенка. Со стороны кажется, что они только зациклены на собственных чувствах, а вот чувства ребенка они не принимали во внимание.
Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.