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      Эмоционально холодные родители: почему возникает это явление и как распознать

      29 Читати новину українською
      Эмоционально холодные родители
      Эмоционально холодные родители / pregnantandperfect.com

      Эмоционально холодные родители – это явление, которое проявляется безразличием родителей к чувствам своего ребенка.

      Об этом пишет психиатр и психотерапевт Сергей Кистенев в Instagram.

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      Порой таких родителей называют "те, что были проигнорированы нарциссами". Эмоционально холодными могут быть как мать ребенка, так и отец.

      Причина этого явления в родителях, а не в поведении детей.

      6 основных причин эмоционально холодных родителей:

      • нежеланный ребенок;
      • состояние послеродовой депрессии;
      • тревожное расстройство и депрессия;
      • наличие расстройств личности;
      • тяжелые психические нарушения (шизофрения, биполярное расстройство);
      • зависимость.

      Основні причинм емоційно холодних батьків
      Основные причины эмоционально холодных родителей

      Как распознать эмоционально холодных родителей

      1. Родители пытаются контролировать все шаги ребенка. Они просят его не уходить. "Ты мне нужен, не оставляй меня, я не могу без тебя жить". Такое поведение не учит ребенка жить своей жизнью и устанавливать личные приоритеты.

      2. Эмоционально холодные родители постоянно прививают чувство вины. Родители говорят: "Я так много для тебя сделал, я пожертвовал всем". И такие дети чувствуют себя обязанными перед родителями, а значит они должны слушаться их.

      3. Такие родители показывают чувства тогда, когда дети делали то, что они хотели. А как только дети переставали делали это, то родители становились суровыми или же молчали. У ребенка формируется мнение, что родители любят тогда, когда дети делает то, что нужно или правильно.

      4. Родители часто наказывают детей. Такие родители могли наказать за то, что дети делали что-то неправильное. Иногда они могли сломать или спрятать любимую игрушку ребенка.

      Як розпізнати емоційно холодних батьків
      Как распознать эмоционально холодных родителей

      5. Эмоционально холодные родители не уважают границ ребенка. Они могли зайти без стука в комнату ребенка и взять его личные вещи без разрешения.

      6. Родители соревновались с детьми. Они сознательно их обесценивали.

      7. Они сознательно становятся создателями успеха ребенка. То есть тогда, когда хвалили ребенка, родители обращали свое внимание на себя : "Он/она этого не сделал/ла без меня".

      8. Такие родители постоянно врут и манипулируют детьми, часто обижают ребенка. А когда дети начинают критиковать родителей, то последние отвечают нездоровой реакцией – крик, и тому подобное.

      8. Эмоционально холодные родители никогда не спрашивали об эмоциональном состоянии ребенка. Со стороны кажется, что они только зациклены на собственных чувствах, а вот чувства ребенка они не принимали во внимание.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Сегодня мы обсудим главные признаки эмоционально холодной матери, в некоторых классификациях таких матерей называют «игнорирующими нарциссами». Бывают и «холодные и игнорирующие» отцы. Самый нездоровый коктейль - когда оба родителя совершенно безразличны к чувствам своего ребенка. Причина такого отношения кроется в родителях, а не в поведении детей, как, повзрослев, считают сыновья и дочери таких родителей. В чем же причина? 1. Нежеланный ребенок 2. Состояние послеродовой депрессии - читайте о нем по тегу #мамабездепрессии 3. Тревожное расстройство и депрессия 4. Наличие расстройств личности 5. Тяжелые психические нарушения (шизофрения, БАР) 6. Зависимости Как же распознать? 1. Родители пытались контролировать ребенка через со-зависимость. «Не оставляй меня. Ты мне нужен. Я не могу жить без тебя ». Такое поведение не научило детей жить своей жизнью и устанавливать личные приоритеты. Их жизнь нацелена на удовлетворение потребностей своих родителей. 2. Родители прививали чувство вины. «Я так много сделал для тебя. Я пожертвовал всем ради тебя». В результате дети чувствуют себя обязанными. Обязаны, а значит - полное послушание. 3. Родители показывали свои чувства, только когда дети делали то, что они хотели. Но если детям не удавалось сделать то, что от них хотели родители - родители либо становились строги с ними, либо молчали. Так у детей формируется впечатление, что родители любят только тогда, когда дети делают ТО, ЧТО НУЖНО И ПРАВИЛЬНО. 4. Родители любили «наказывать». Когда дети делали что-то «неправильное» по оценки своих родителей - они могли строго наказать за это. Иногда они могли даже сознательно саботировать на «неправильный» проступок ребенка, чтобы потом лишить его того, что ему дорого (например, ломали или прятали любимую игрушку, с целью отомстить). 5. Родители никогда не уважали границы. Не было никакого «частного» пространства, чтобы ребенок мог назвать его своим. Например, родители могли пройти в детскую комнату и взять без спроса личные вещи. 6. Родители соревновались с детьми. Ревновали к успехам своих детей и сознательно их обесценивали. Продолжение в карусели. Узнали ли вы себя или своих родителей?

      A post shared by ДОБРЫЙ ПСИХИАТР, ПСИХОТЕРАПЕВТ (@doc_kistenev) on

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      Теги: Здоровье Дети Психология
      Источник: 24 Канал
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