Эмоционально холодные родители: почему возникает это явление и как распознать

Эмоционально холодные родители – это явление, которое проявляется безразличием родителей к чувствам своего ребенка.

Об этом пишет психиатр и психотерапевт Сергей Кистенев в Instagram.

Читайте также: Полезна ли школьная еда из автомата: ответ диетолога

Порой таких родителей называют "те, что были проигнорированы нарциссами". Эмоционально холодными могут быть как мать ребенка, так и отец.

Причина этого явления в родителях, а не в поведении детей.

6 основных причин эмоционально холодных родителей:

• нежеланный ребенок;

• состояние послеродовой депрессии;

• тревожное расстройство и депрессия;

• наличие расстройств личности;

• тяжелые психические нарушения (шизофрения, биполярное расстройство);

• зависимость.



Основные причины эмоционально холодных родителей

Как распознать эмоционально холодных родителей

1. Родители пытаются контролировать все шаги ребенка. Они просят его не уходить. "Ты мне нужен, не оставляй меня, я не могу без тебя жить". Такое поведение не учит ребенка жить своей жизнью и устанавливать личные приоритеты.

2. Эмоционально холодные родители постоянно прививают чувство вины. Родители говорят: "Я так много для тебя сделал, я пожертвовал всем". И такие дети чувствуют себя обязанными перед родителями, а значит они должны слушаться их.

3. Такие родители показывают чувства тогда, когда дети делали то, что они хотели. А как только дети переставали делали это, то родители становились суровыми или же молчали. У ребенка формируется мнение, что родители любят тогда, когда дети делает то, что нужно или правильно.

4. Родители часто наказывают детей. Такие родители могли наказать за то, что дети делали что-то неправильное. Иногда они могли сломать или спрятать любимую игрушку ребенка.





Как распознать эмоционально холодных родителей

5. Эмоционально холодные родители не уважают границ ребенка. Они могли зайти без стука в комнату ребенка и взять его личные вещи без разрешения.

6. Родители соревновались с детьми. Они сознательно их обесценивали.

7. Они сознательно становятся создателями успеха ребенка. То есть тогда, когда хвалили ребенка, родители обращали свое внимание на себя : "Он/она этого не сделал/ла без меня".

8. Такие родители постоянно врут и манипулируют детьми, часто обижают ребенка. А когда дети начинают критиковать родителей, то последние отвечают нездоровой реакцией – крик, и тому подобное.

8. Эмоционально холодные родители никогда не спрашивали об эмоциональном состоянии ребенка. Со стороны кажется, что они только зациклены на собственных чувствах, а вот чувства ребенка они не принимали во внимание.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.