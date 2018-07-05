Энцефалит: симптомы и методы лечения воспаления мозга
Энцефалит – это воспаление головного мозга. Чаще всего заболевание возникает вследствие одного из вирусов (вируса герпеса, кори и других), а также вирусов, которые передают комары или клещи через укусы.
Как известно, 2 июля на Киевщине в частном детском лагере произошло массовое пищевое отравление детей: 12 детям стало плохо, а 1 ребенок впал в кому. Один ребенок находится в больнице с диагнозом энцефалит.
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Энцефалит: что это?
Воспаления мозга бывают разных видов: инфекционные, инфекционно-аллергические, аллергические, токсические. Обычно, причинами энцефалита являются инфекционные факторы: вирусы, бактерии, простейшие, грибки и тому подобное.
При первичном энцефалите вирус атакует непосредственно головной и спинной мозг. Вторичная форма энцефалита проявляется в том случае, когда вирус поражает любую другую часть тела или орган, кроме мозга.
Вирус обычно приводит к воспалению нервных клеток (энцефалит) или оболочки мозга (менингит). В большинстве случаев тяжелого течения энцефалит приводит к смерти пациента. Но если эту болезнь вовремя диагностировать и начать лечить, можно полностью выздороветь.
Воспаление головного мозга
Симптомы энцефалита
Большинство людей с вирусным энцефалитом имеют бессимптомное течение болезни или умеренные симптомы:
- головную боль;
- температуру;
- лихорадку;
- мышечные и суставные боли;
- боль в горле, кашель;
- слабость, усталость и вялость.
Симптомы острых случаев заболевания:
- спутанность сознания, возбуждение или галлюцинации;
- судороги;
- потеря чувствительности или паралич некоторых участков лица или тела;
- мышечная слабость;
- раздвоение изображения;
- иллюзия неприятных запахов (например, горелого мяса или тухлых яиц);
- проблемы с речью или слухом;
- потеря сознания.
У маленьких детей симптомы энцефалита могут проявляться иначе: тошнота и рвота, плач, отказ от груди и прочее.
При тяжелой форме заболевания изменения в поведении бывают различной интенсивности – от легкой растерянности до состояния комы, возможны дезориентация в пространстве, состояние бреда, галлюцинации и даже раздвоение личности.
Методы лечения энцефалита
Лучший способ предотвратить энцефалита – избегать вирусов, которые его вызывают: защищаться от комаров и клещей. Также медики рекомендуют делать прививки от кори, паротита и краснухи.
В большинстве случаев энцефалит протекает в мягкой форме и больные полностью восстанавливаются, возвращаясь к нормальной жизни. Важно придерживаться постельного режима, пить много жидкости и принимать противовоспалительные лекарственные препараты.
Медики в рамках лечения часто выписывают противогерпесвирусные и противосудорожные препараты. Также выписывают пищевые добавки, снижающие интенсивность симптомов энцефалита, в частности, омега-3 жирные кислоты.
В более сложных случаях лечение проходит в медицинском заведении. Полное восстановление от заболевания может занять недели или даже месяцы. Больные могут иметь различные осложнения – проблемы с концентрацией внимания, изменения в поведении, рассеянность и прочее.
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