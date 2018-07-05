Энцефалит: симптомы и методы лечения воспаления мозга

Энцефалит – это воспаление головного мозга. Чаще всего заболевание возникает вследствие одного из вирусов (вируса герпеса, кори и других), а также вирусов, которые передают комары или клещи через укусы.

Как известно, 2 июля на Киевщине в частном детском лагере произошло массовое пищевое отравление детей: 12 детям стало плохо, а 1 ребенок впал в кому. Один ребенок находится в больнице с диагнозом энцефалит.

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Энцефалит: что это?

Воспаления мозга бывают разных видов: инфекционные, инфекционно-аллергические, аллергические, токсические. Обычно, причинами энцефалита являются инфекционные факторы: вирусы, бактерии, простейшие, грибки и тому подобное.

При первичном энцефалите вирус атакует непосредственно головной и спинной мозг. Вторичная форма энцефалита проявляется в том случае, когда вирус поражает любую другую часть тела или орган, кроме мозга.

Вирус обычно приводит к воспалению нервных клеток (энцефалит) или оболочки мозга (менингит). В большинстве случаев тяжелого течения энцефалит приводит к смерти пациента. Но если эту болезнь вовремя диагностировать и начать лечить, можно полностью выздороветь.



Воспаление головного мозга

Симптомы энцефалита

Большинство людей с вирусным энцефалитом имеют бессимптомное течение болезни или умеренные симптомы:

- головную боль;

- температуру;

- лихорадку;

- мышечные и суставные боли;

- боль в горле, кашель;

- слабость, усталость и вялость.

Симптомы острых случаев заболевания:

- спутанность сознания, возбуждение или галлюцинации;

- судороги;

- потеря чувствительности или паралич некоторых участков лица или тела;

- мышечная слабость;

- раздвоение изображения;

- иллюзия неприятных запахов (например, горелого мяса или тухлых яиц);

- проблемы с речью или слухом;

- потеря сознания.

У маленьких детей симптомы энцефалита могут проявляться иначе: тошнота и рвота, плач, отказ от груди и прочее.

При тяжелой форме заболевания изменения в поведении бывают различной интенсивности – от легкой растерянности до состояния комы, возможны дезориентация в пространстве, состояние бреда, галлюцинации и даже раздвоение личности.

Методы лечения энцефалита

Лучший способ предотвратить энцефалита – избегать вирусов, которые его вызывают: защищаться от комаров и клещей. Также медики рекомендуют делать прививки от кори, паротита и краснухи.

В большинстве случаев энцефалит протекает в мягкой форме и больные полностью восстанавливаются, возвращаясь к нормальной жизни. Важно придерживаться постельного режима, пить много жидкости и принимать противовоспалительные лекарственные препараты.

Медики в рамках лечения часто выписывают противогерпесвирусные и противосудорожные препараты. Также выписывают пищевые добавки, снижающие интенсивность симптомов энцефалита, в частности, омега-3 жирные кислоты.

В более сложных случаях лечение проходит в медицинском заведении. Полное восстановление от заболевания может занять недели или даже месяцы. Больные могут иметь различные осложнения – проблемы с концентрацией внимания, изменения в поведении, рассеянность и прочее.

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