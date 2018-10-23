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      Энергетический скандал с Дубневичами: на Львовщине люди остались без горячей воды и отопления

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      На Львовщине, Новый Роздол и Новояворовск оказались в центре энергетического скандала – они остались без горячей воды, а теперь и без отопления.

      Влиятельные политики, народные депутаты братья Дубневичи установили контроль над местными ТЭЦ и превратили их в элементы собственного бизнеса.

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      Когда же государство решило вернуть электростанции в свою собственность, то начали просто саботировать это решение и блокировать работу ТЭЦ. Следовательно, в заложниках оказались не только предприятия, и сотни тысяч людей, которые мерзнут, несмотря на календарное начало отопительного сезона.

      У жителей уже несколько месяцев нет и горячей воды. А все из-за местной ТЭЦ под управлением ООО "Энергия". В НАБУ обнаружили причастность "Энергии" к братьям Дубневичая и обвинили в хищении более 300 миллионов кубометров природного газа на сумму более 1,4 миллиарда гривен. В июне суд арестовал активы "Энергии" и государство назначило нового управляющего.

      Руководство владельца саботирует то, чтобы работники осуществляли любую деятельность на данной ТЭС,
      – сказал начальник управления Нацагентства по вопросам выявления активов Виталий Резник.

      Из почти 300 работников Новороздольской ТЭЦ на смену не вышел никто. Так что начало отопительного сезона, который должен начаться 22 октября – перенесли на неопределенный срок.

      Город стал заложником данной ситуации. Есть организация, которая имеет номинации, имеет подписанные договоры на газ. И может подать газ на ТЭЦ, а вторая организация имеет в собственности еще и арестованы активы,
      отметил мэр Нового Роздола Андрей Мелешко.

      К новому управляющему – компании "Гарант энерго М" тоже немало вопросов. Выбрали ее фактически без конкурса. ТЭЦ фирма до этого никогда не управляла, занималась электромонтажными работами.

      И самое интересное, как выяснили журналисты проекта 24 канала Центр расследований Украины – ее руководитель Владимир Купчак, в 2007 был председателем правления "Ивано-Франковскгаза" и мог подготовить почву для приватизации фирмы Дмитрием Фирташем.

      Теги: Новости Украины Дубневич Богдан Васильевич Новости Львова коммунальные услуги отопительный сезон Дубневич Ярослав Васильевич
      Источник: 24 канал
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