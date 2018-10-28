Энергия и драйв: Руслана приручила карпатского буйвола в новой фотосессии
Украинская певица Руслана Лыжичко показала поклонникам в социальных сетях новые фотографии с необычной фотосессии.
Новые фото Руслана опубликовала на своей странице в Instagram.
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На снимках Руслана выглядит счастливой и энергичной: женщина позирует возле буйволов и не боится играть с ними. Певица рассказала, что энергию этих животных трудно описать словами.
Карпатский буйвол под Измаилом полностью подчинился мне! Они дают такую энергию и драйв, не описать. После волков, буйволы теперь любимые мои животные,
– отметила артистка.
Поклонники звезды засыпали ее комплиментами и были поражены после просмотра последних снимков.
"Амазонка", "Карпатский буйвол ощущает, что у него нет никаких шансов в противостоянии с госпожой Русланой", "Сила и красота", "Я бы не рискнул так", "Не верится, что такого буйвола обычный человек может приручить", – пишут пользователи в сети.
Руслана / Instagram
Руслана / Instagram
Руслана / Instagram
Руслана / Instagram