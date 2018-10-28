Энергия и драйв: Руслана приручила карпатского буйвола в новой фотосессии

Украинская певица Руслана Лыжичко показала поклонникам в социальных сетях новые фотографии с необычной фотосессии.

Новые фото Руслана опубликовала на своей странице в Instagram.

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На снимках Руслана выглядит счастливой и энергичной: женщина позирует возле буйволов и не боится играть с ними. Певица рассказала, что энергию этих животных трудно описать словами.

Карпатский буйвол под Измаилом полностью подчинился мне! Они дают такую ​​энергию и драйв, не описать. После волков, буйволы теперь любимые мои животные,

– отметила артистка.

Поклонники звезды засыпали ее комплиментами и были поражены после просмотра последних снимков.

"Амазонка", "Карпатский буйвол ощущает, что у него нет никаких шансов в противостоянии с госпожой Русланой", "Сила и красота", "Я бы не рискнул так", "Не верится, что такого буйвола обычный человек может приручить", – пишут пользователи в сети.



Руслана / Instagram



Руслана / Instagram



Руслана / Instagram



Руслана / Instagram