Энн Хэтэуэй кардинально изменила имидж в фильме "Море соблазнов": видео

Голливудская актриса Энн Хэтэуэй с роскошной брюнетки стала блондинкой. Необычное перевоплощение зрители смогут увидеть в новом триллере под названием "Море соблазнов".

В сети появился первый трейлер к жуткому фильмау "Море соблазнов". Для киноленты звезда перекрасила волосы в белокурый цвет, чем удивила поклонников, привыкших к ее образу зажигательной брюнетки. Стоит отметить, что с таким цветом волос Энн Хэтэуэй выглядит очень эффектно.

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Голливудским напарником Энн Хэтэуэй в киноленте стал оскароносный Мэттью Макконахи, сыгравший капитана рыболовного судна, живущего на живописном острове в Карибском море. В его спокойную жизнь внезапно врывается бывшая возлюбленная, которую и сыграла Энн Хэтэуэй.

Когда-то главный герой фильма "Море соблазнов" имел к девушке сильные чувства, однако она выбрала роскошную жизнь в Майами, где вышла замуж за миллионера. Однако девушка сделала большую ошибку: ее избранник оказался тираном. Поэтому блондинка возвращается к рыбаку и просит его помочь отомстить обидчику.

Смотрите видео первого трейлера фильма "Море соблазнов":