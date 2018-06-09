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Энн Хэтэуэй кардинально изменила имидж в фильме "Море соблазнов": видео

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Энн Хэтэуэй и Мэттью Макконахи в фильме "Море соблазнов"
Энн Хэтэуэй и Мэттью Макконахи в фильме "Море соблазнов" / Фото из свободных источников

Голливудская актриса Энн Хэтэуэй с роскошной брюнетки стала блондинкой. Необычное перевоплощение зрители смогут увидеть в новом триллере под названием "Море соблазнов".

В сети появился первый трейлер к жуткому фильмау "Море соблазнов". Для киноленты звезда перекрасила волосы в белокурый цвет, чем удивила поклонников, привыкших к ее образу зажигательной брюнетки. Стоит отметить, что с таким цветом волос Энн Хэтэуэй выглядит очень эффектно.

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Голливудским напарником Энн Хэтэуэй в киноленте стал оскароносный Мэттью Макконахи, сыгравший капитана рыболовного судна, живущего на живописном острове в Карибском море. В его спокойную жизнь внезапно врывается бывшая возлюбленная, которую и сыграла Энн Хэтэуэй.

Когда-то главный герой фильма "Море соблазнов" имел к девушке сильные чувства, однако она выбрала роскошную жизнь в Майами, где вышла замуж за миллионера. Однако девушка сделала большую ошибку: ее избранник оказался тираном. Поэтому блондинка возвращается к рыбаку и просит его помочь отомстить обидчику.

Смотрите видео первого трейлера фильма "Море соблазнов":

 

Теги: LifeStyle Голливуд Кино
Источник: 24 Канал
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