Энн Хэтэуэй рассказала, почему резко поправилась

Голливудская киноактриса Энн Хэтэуэй эмоционально ответила на оскорбительные комментарии и критику лишнего веса.

35-летняя актриса сделала заявление в Instagram и выложила видео себя в спортзале.

"Я набираю вес для роли в фильме, и мне удается. Для всех людей, которые в течение следующих месяцев собираются критиковать меня за жир, дело не во мне, дело в вас. Мира вам", – эмоционально написала Энн.

Читайте также: Интернет-злоумышленники опубликовали интимные фото Энн Хэтэуэй

Допис, поширений Anne Hathaway (@annehathaway) 5 Кві 2018 р. о 8:56 PDT

Это не впервые Хэтэуэй меняется ради роли: когда она снималась в "Отверженных", ей пришлось похудеть почти на 10 килограмм.

Энн Хэтэуэй