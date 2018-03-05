Энрике Иглесиас показал милое видео со своим первенцем

Известный певец Энрике Иглесиас еще раз порадовал поклонников кадрами со своим новорожденным ребенком.

Как известно, звезда вместе с экс-теннисисткой Анной Курниковой воспитывают двойняшек, которые появились на свет 16 декабря 2017 года. Мальчика и девочку звездные родители назвали Николасом и Люси. Долгое время пара скрывала фото младенцев, однако почти после 2 месяцев знаменитости все же опубликовали первые фотографии детей.

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Энрике Иглесиас в восторге от отцовства, поэтому не стесняется проявлять нежность к детям. Так, певец опубликовал на странице в Instagram трогательное видео, на котором он целует своего ребенка.

Не хватает моего солнышка,

– мило написал Энрике Иглесиас.

Более 2 миллионов пользователей соцсети облюбовали нежные кадры, отметив, что певцу очень подходит отцовство.