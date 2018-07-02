Энрике Иглесиас с женой показали забавные фото своих малышей-"болельщиков"

Известный испанский исполнитель Энрике Иглесиас вместе с женой Анной Курниковой и детьми Николасом и Люси смотрели матч сборных России и Испании на Чемпионате мира по футболу.

Курникова опубликовала снимки на своей странице в Instagram. Читайте также: Энрике Иглесиас посмотрел футбольный матч с новорожденными детьми: волшебное фото Шестимесячные близнецы, которые смотрели с родителями футбол, "болели" и за Россию и за Испанию.

Дети Энрике Иглесиаса и Анны Курниковой / Instagram Напомним, в матче 1/8 финала Чемпионата мира по футболу 2018 Россия победила Испанию в серии послематчевых пенальти.