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Энрике Иглесиас с женой продают роскошный особняк в Майами: невероятные фото

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Энрике Иглесиас с женой продают роскошный особняк в Майами
Энрике Иглесиас с женой продают роскошный особняк в Майами / www.thesun.co.uk

Испанский исполнитель Энрике Иглесиас с женой Анной Курниковой решили продать особняк в престижном районе Майами. В этом доме пара жила много лет и даже 5 месяцев воспитывала своих новорожденных близнецов Николаса и Люси.

Об этом сообщают на The Sun.

Двухэтажную виллу под названием "Жасмин", которая размещена в одном из самых престижных районов – на острове Sunset Islands, исполнитель продает за 13,9 миллионов долларов. Особняк, построенный в 1937 году, имеет площадь 708 квадратных метров. Дом поделен на 7 спален и столько же ванных комнат, а также возле дома находится большой бассейн и собственная пристань.

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Энрике Иглесиас с женой продает роскошное имение в Майами

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Сейчас пара проживает в другом имении в этом же районе Майами, который также содержит много комнат, собственный бассейн и пристань для яхт. После рождения двойняшек, пара оградила свое имение от внимания назойливых папарацци.


Дом, в котором сейчас живет семья Иглесиасов

Теги: LifeStyle Музыка
Источник: 24 Канал
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