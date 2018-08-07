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Эпатажная Блэк Чайна продемонстрировала формы в откровенном белье: фото 18+

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Блэк Чайна
Блэк Чайна / Instagram

Экстравагантная американская модель Блэк Чайна снялась в новой эротической фотосессии и в очередной раз продемонстрировала пикантные формы в социальных сетях.

Чайна опубликовала новые снимки на своей странице в Instagram.

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Экс-девушка брата Ким Кардашян Роба, Блэк Чайна позировала в красном кружевном белье и в такого же тона босоножках со шнуровкой на каблуке.

блек чайна

блек чайна

 

блек чайна
Блэк Чайна / Усі фото – Instagram

Напомним, Чайна также известна романтическими отношениями с братом Ким Кардашян – Робом. Модель родила от него дочку, но пара быстро рассталась.

После скандального разрыва Роб заявил, что тратил на свою бывшую бешеные деньги, а она отплатила ему предательством. Мужчина даже спонсировал пластическую операцию Блэк, которую она сделала после родов.

Кто такая Блэк Чайна? Модель и звезда сети с 16 лет начала танцевать на пилоне в ночных клубах Калифорнии. Именно в те годы она взяла себе сценический псевдоним Блэк Чайна (настоящее имя – Анджела Вайт). Говорят, что своим формам Чайна обязана пластической хирургии, а именно глютеопластике – операции по увеличению ягодиц.

Теги: LifeStyle Мода Эротика
Источник: 24 Канал
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