Эпатажная Кончита Вурст продолжает шокировать сменой имиджа: фото

Австрийская певица и победительница Евровидения 2014 Кончита Вурст продолжает удивлять поклонников кардинальной сменой имиджа.

Новые фото Кончита Вурст опубликовала на своей странице в Instagram.

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Так, пользователи социальных сетей одобрительно отреагировали на перевоплощение певицы в блондинку.

Hulk Hogan Realness #theunstoppables Допис, поширений conchita (@conchitawurst) 1 Чер 2018 р. о 3:48 PDT

Напомним, что австрийский певец Томас Нойвирт, более известный как Кончита Вурст, недавно шокировал заявлением о своем ВИЧ-положительном статусе. 29-летняя артистка решилась на признание из-за угроз бывшего партнера обнародовать ее диагноз.