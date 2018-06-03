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Эпатажная Кончита Вурст продолжает шокировать сменой имиджа: фото

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Кончита Вурст
Кончита Вурст / Instagram

Австрийская певица и победительница Евровидения 2014 Кончита Вурст продолжает удивлять поклонников кардинальной сменой имиджа.

Новые фото Кончита Вурст опубликовала на своей странице в Instagram.

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Так, пользователи социальных сетей одобрительно отреагировали на перевоплощение певицы в блондинку.

 

Hulk Hogan Realness #theunstoppables

Допис, поширений conchita (@conchitawurst)

 

 

Red carpet #ladyoscar Thank you so much @mrmartinz @eduvongomes @thomaskirchgrabner @jpheg

Допис, поширений conchita (@conchitawurst)

Напомним, что австрийский певец Томас Нойвирт, более известный как Кончита Вурст, недавно шокировал заявлением о своем ВИЧ-положительном статусе. 29-летняя артистка решилась на признание из-за угроз бывшего партнера обнародовать ее диагноз.

Теги: LifeStyle Евровидение
Источник: 24 Канал
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