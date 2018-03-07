Эпатажная модель Блэк Чайна шокировала своей фигурой в бикини: фото

Экстравагантная американская модель Блэк Чайна в крошечном бикини устроила фотосессию на пляже в Малибу.

Поклонники 29-летней звезды обратили внимание на ее неестественно круглые ягодицы, которые Чайна активно демонстрировала в откровенном купальнике в черную сеточку.

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Блек Чайна

Чайна также известна романтическими отношениями с братом Ким Кардашян – Робом. Модель родила от него дочь, но пара быстро разошлась.

После скандального разрыва Роб заявил, что тратил на свою бывшую бешеные деньги, а она отплатила ему изменой. Мужчина даже спонсировал пластическую операцию Блэк, которую она сделала после родов.

"Вы удивлялись, как быстро она похудела после родов? Она всем врет. Я так хотел быть хорошим человеком, что на нашу годовщину заплатил 100 тысяч долларов за операцию и был рядом с ней все это время. И угадайте, что она сделала потом? Ушла к другому!" – сказал Роб.

Звезда быстро похудела после родов благодаря операции

Фото: Daily Mail

Кто такая Блек Чайна?



Модель и звезда сети с 16 лет начала танцевать на пилоне в ночных клубах Калифорнии. Именно в те годы она взяла себе сценический псевдоним Блэк Чайна (настоящее имя – Анджела Уайт). Говорят, что своим формам Чайная обязана пластической хирургии, а именно глютеопластици – операции по увеличению ягодиц.