13:17
12 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
3°C
4°C 0°C
  • вторник
    3°C 1°C
  • среда
    1°C 0°C
  • четверг
    4°C -1°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Симоньян подалась в юмористки. Трэш в
Вєсті Кремля
21:47, 9 марта
Вести. UA. Жир. Украинских политиков наградили
Вєсті.UA
18:54, 9 марта
Чужая на своей земле: как участок пенсионерки неожиданно стала собственностью семьи чиновницы
ЦРУ
21:58, 6 марта
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 марта
Вспомнить Всё. 8 марта: женский праздник или день феминисток?
Згадати все
18:59, 10 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Эпатажная модель Блэк Чайна шокировала своей фигурой в бикини: фото

912 Читати новину українською
Блек Чайна
Блек Чайна / Daily Mail

Экстравагантная американская модель Блэк Чайна в крошечном бикини устроила фотосессию на пляже в Малибу.

Поклонники 29-летней звезды обратили внимание на ее неестественно круглые ягодицы, которые Чайна активно демонстрировала в откровенном купальнике в черную сеточку.

Читайте также: Как выглядит Ким Кардашян без макияжа и укладки: неожиданные фото папарацци

Блек Чайна

Чайна также известна романтическими отношениями с братом Ким Кардашян – Робом. Модель родила от него дочь, но пара быстро разошлась.

После скандального разрыва Роб заявил, что тратил на свою бывшую бешеные деньги, а она отплатила ему изменой. Мужчина даже спонсировал пластическую операцию Блэк, которую она сделала после родов.

"Вы удивлялись, как быстро она похудела после родов? Она всем врет. Я так хотел быть хорошим человеком, что на нашу годовщину заплатил 100 тысяч долларов за операцию и был рядом с ней все это время. И угадайте, что она сделала потом? Ушла к другому!" – сказал Роб.

Звезда быстро похудела после родов благодаря операции

Фото: Daily Mail

Кто такая Блек Чайна?

Модель и звезда сети с 16 лет начала танцевать на пилоне в ночных клубах Калифорнии. Именно в те годы она взяла себе сценический псевдоним Блэк Чайна (настоящее имя – Анджела Уайт). Говорят, что своим формам Чайная обязана пластической хирургии, а именно глютеопластици – операции по увеличению ягодиц.

Теги: LifeStyle Голливуд Мода
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 7 марта
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Украина и
сегодня, 13:01 Украина и "голубое топливо": у кого покупаем газ и на что он идет
91
Когда Украина сможет вернуть Крым
сегодня, 12:01 Когда Украина сможет вернуть Крым
Блог Медіа 1156
Приключения
сегодня, 11:01 Приключения "ихтамнет"-ов и выборы Путина в России: минута юмора от карикатуристов
447
Команда Порошенка потрапила в міжнародний скандал через корупцію в оборонних замовленнях
сегодня, 10:01 Команда Порошенка потрапила в міжнародний скандал через корупцію в оборонних замовленнях
Сергій Лещенко 1092
Будни
сегодня, 08:41 Будни "ЛНР": у людей нет ни денег, ни сил
Ольга Черненко 2445
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук