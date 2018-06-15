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Эпатажная Ники Минаж снялась в ярких образах для глянца: фото

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Ники Минаж для Elle
Ники Минаж для Elle / www.elle.com

35-летняя американская певица Ники Минаж снялась в стильной и яркой фотосессии для американого издания Elle. В фотосете июльского выпуска издания также принял участие креативный директор дома Chanel Карл Лагерфельд, который выступил и автором съемки.

Об этом сообщают на сайте глянца.

Звезда R&B-музыки снялась в фотоистории в образах таких именитых брендов как Nini Ricci, Fendi и Alexandre Vauthier. Кроме этого, Ники дала откровенное интерью, в котором рассказала не только о выпуске нового альбома, но и о личной жизни.

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Ники Минаж для Elle

Как известно, у Минаж был любимый хип-хоп исполнитель Мик Милл, который даже сделал ей предложение и вместе с ней планировал свадьбу. Они встречались с 2014 по 2016 год, но в силу определенных обстоятельств разошлись. Сейчас певица одинока, но она считает, что все трудности в ее личной жизни сделали ее только сильнее.

Одиночество сделало меня сильнее и влиятельнее. Меня сделал сильной тот факт, что я молодая женщина, которой не нужен мужчина для денег. Мне не нужен мужчина для карьеры. Мне никогда не приходилось спать с кем-то, чтобы получить новые возможности в своей работе. Мне никогда не приходилось спать с кем-то для того, чтобы заключить контракт с рекординговой студией. На меня никогда никто не оказывал давления. Я просыпаюсь, когда хочу, хожу на шопинг, когда хочу. Это вдохновляет,
– подчеркнула Ники Минаж.

Карл Лагерфельд и Ники Минаж

Напомним, что полмесяца назад Ники Минаж потрясла новостью, что сейчас находится в отношениях со знаменитым рэпером Эминемом. После публикации видеоролика со словами новой песни Big Bank, где вспомнила Эминема, пользовательница спросила ее, не встречается ли случайно та с рэпером, на что она утвердительно ответила "да". Впоследствии, Еминем на концерте Boston Calling спросил у фанатов о том, стоит ли ему начать отношения с певицей и пригласил ее на свидание. Шутка это или нет – увидим позже.

Теги: LifeStyle Музыка Мода
Источник: 24 Канал
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