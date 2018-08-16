Эпатажная Ники Минаж украсила обложку арабского глянца: фото

Американская провокационная певица Ники Минаж снялась для обложки сентябрьского номера глянцевого журнал Vogue Arabia.

Об этом Ники Минаж сообщила на своей странице в Instagram.

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35-летняя Ники Минаж впервые снялась для обложки глянца Vogue.

Индустрия моды успешно сотрудничает с рэп-исполнителями... Для нас Ники Минаж воплощает все то, что делает эту отрасль успешной. Она является автором и продюсером большинства своих материалов, успешная бизнесвумен и появилась в списке 100 самых влиятельных людей. Проще говоря, она является лучшей женщиной-боссом,

– объясняет главный редактор журнала Мануэль Арнаут.

На обложке журнала Ники Минаж позирует в массивном черном платье с разрезом для ноги.