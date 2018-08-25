Эпатажная Ники Минаж вблизи показала пышную грудь: 18+

Ники Минаж умеет удивить своих поклонников. То она обнаженная позирует перед камерой, то создает особенную обложку к новому альбому, то целуется за кулисами с Мадонной. Теперь звезда показала вблизи свою пышную грудь.

Певица Ники Минаж взбудоражила сеть новыми кадрами: звезда создала серию фото с помощью специальных фильтров. Соблазнительные фото и видео сразу же появились в блоге артистки в Instagram.

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На кадрах певица позирует перед камерой в нижнем белье, которое прикрывает пышную и обнаженную грудь звезды. Пикантности еще и добавляет нюдовый цвет наряда, который едва виднеется на артистке. Сексапильный образ Ники Минаж дополнила идеальной укладкой и макияжем. Благодаря фильтру глаза артистки стали значительно больше, а в ее волосах появился волшебный цветок.

Допис, поширений Barbie (@nickiminaj) 23 Сер 2018 р. о 6:46 PDT

Допис, поширений Barbie (@nickiminaj) 24 Сер 2018 р. о 2:17 PDT

Допис, поширений Barbie (@nickiminaj) 24 Сер 2018 р. о 2:35 PDT

Пользователи сети были потрясены такими горячими кадрами. Каждое сообщение они оценили по меньшей мере в 1 миллион лайков, добавив, что Ники Минаж выглядит соблазнительно и сексуально, а аппетитным формам звезды могут позавидовать многие женщины.