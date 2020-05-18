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Эпическое ДТП в Харькове: девушка на элитном Porsche снесла дорожный знак – фото, видео

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Девушка на элитном Porsche снесла дорожный знак в Харькове: фото, видео
Девушка вдребезги разбила элитный Porsche в Харькове: детали аварии / Телеграм-канал "Харьков 1654"

В Харькове произошло незаурядное ДТП. Масла в огонь добавляет и то, что за рулем была девушка и ехала она на элитном Porsche.

Детали аварии

Подробности инцидента сообщил телеграм-канал "Харьков 1654".

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Коротко о ДТП с участием Porsche в Харькове

  • ДТП произошло днем 17 мая.
  • Место аварии – проспект Правды за зданием Госпрома.
  • Девушка на спорткаре снесла дорожный знак.
  • В итоге она разбила переднюю часть машины.
  • Никто не пострадал.
  • На месте инцидента было много полиции.
  • Причина аварии пока неизвестна.
  • Подробности происшествия устанавливает полиция.

Фото и видео с места аварии

В сети уже появились фото и видео с места инцидента.

Девушка разбила элитный Porsche в Харькове: видео

На кадрах видно вдребезги разбитый Porsche. Интересно, что дорожный знак размещался на клумбе. Последнюю установили как разделение между трамвайной и автомобильной полосой.

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Место ДТП с участием Porsche в Харькове (Фото: телеграм-канал "Харьков 1654")

Автор: Андрей Шляхтин
Теги: Криминальные новости Porsche Аварии и ДТП Новости Харькова Новости Украины
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