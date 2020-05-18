Эпическое ДТП в Харькове: девушка на элитном Porsche снесла дорожный знак – фото, видео

В Харькове произошло незаурядное ДТП. Масла в огонь добавляет и то, что за рулем была девушка и ехала она на элитном Porsche.

Детали аварии

Подробности инцидента сообщил телеграм-канал "Харьков 1654".

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Коротко о ДТП с участием Porsche в Харькове

ДТП произошло днем 17 мая.

Место аварии – проспект Правды за зданием Госпрома.

Девушка на спорткаре снесла дорожный знак.

В итоге она разбила переднюю часть машины.

Никто не пострадал.

На месте инцидента было много полиции.

Причина аварии пока неизвестна.

Подробности происшествия устанавливает полиция.

Фото и видео с места аварии

В сети уже появились фото и видео с места инцидента.

Девушка разбила элитный Porsche в Харькове: видео

На кадрах видно вдребезги разбитый Porsche. Интересно, что дорожный знак размещался на клумбе. Последнюю установили как разделение между трамвайной и автомобильной полосой.

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Место ДТП с участием Porsche в Харькове (Фото: телеграм-канал "Харьков 1654")