Эпидемия коронавируса: как Кабмин собирается восстанавливать экономику Украины – все детали

Украинское правительство разработало программу стимулирования экономики Украины для преодоления последствий эпидемии COVID-19.

Подробнее о плане по восстановлению экономики от последствий COVID-19

Его разработали более 90 специалистов, в том числе представители аналитических центров. Соответствующая информация появилась на Правительственном портале.

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В этой программе правительство учло инициативы по следующим направлениям:

доступ к финансам,

доступ к рынкам,

дерегулирование,

модернизация и развитие,

доступ к инфраструктуре.

Кроме того, важной частью плана должна стать системная и основательная поддержка отечественного производителя.

Принципиальным приоритетом также является

создание рабочих мест,

уплата налогов в Украине.

Программа предусматривает широкий спектр методов поддержки: помощь продвижения экспорта; доступные кредиты, грантовые программы; расширение участия малого и среднего бизнеса в государственных закупках,

– подчеркивают в Кабмине.

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Программа стимулирования экономики для преодоления последствий COVID-19: документ

Другие подробности программы

В то же время издание "Новое время" пишет, что они получили закрытую программу Кабмина по восстановлению экономики после эпидемии COVID-19. Документ рассчитан на 2020 – 2022 годы.

В этой программе, в частности, будет реализовано "системные меры экономического стимулирования для цифровизации экономики, внедрение инноваций и рабочих мест Индустрии 4.0".

Также акцент будет сделан на создании "толчка" в тех секторах экономики, которые в период постпандемии смогут стать драйверами долгосрочного роста.

Какие приоритетные отрасли определило правительство

Информационные услуги,

производство химических веществ,

научные исследования,

образование,

водоснабжение,

транспорт,

сельское,

лесное и рыбное хозяйство,

здравоохранение,

производство лекарств.

Также в Кабмине считают целесообразным в условиях пандемии и экономической рецессии прибегнуть к поддержке отечественного производителя.

Эти меры включат в себя:

тарифные и нетарифные барьеры для защиты национального производства от конкуренции с импортными товарами,

его субсидирование для увеличения экспорта.

Обещают действовать в рамках обязательств ВТО и других организаций.

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Что правительство планирует воплотить в жизнь в первую очередь

Большая поддержка Малого и среднего бизнеса (МСБ)

Кабмин планирует не только сохранить рабочие места в этом секторе экономики, но и приумножить их. В документе говорится, что ранее было анонсировано создание 500 тысяч рабочих мест и уже примерно 217 тысяч являются профинансированными.

Восстановление промышленности

Правительство предлагает повысить доступ промышленных производителей к финансовым ресурсам "за счет снижения налогового и административного давления, а также уменьшения затрат на сырье, логистику и электроэнергию".

Сельское хозяйство

Кабмин хочет повысить доступ производителей к кредитам для приобретения и обновления основных средств производства и создания большей добавленной стоимости.

Энергетика

Финансовая стабильность сектора Кабмина планирует достичь "ликвидации задолженностей между участниками рынка, стабилизации оптовых цен на электроэнергию и постепенный пересмотр цен на электроэнергию для домохозяйств".

Что еще предусматривает программа

В плане мер (вторая часть) планируют предусмотреть в государственном бюджете на 2021-й сумму в 24 миллиарда гривен на кредитование МСБ , которое позволит ему получать средства под 3% ставки по кредиту.

, которое позволит ему получать средства под 3% ставки по кредиту. Общая программа Большой стройки предусматривает основную сумму в 28,7 миллиарда гривен и расширение ее еще на 19,3 миллиарда гривен.

и расширение ее еще на На содействие восстановлению области авиастроения планируется выделить 750 миллионов гривен.

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Дополнительно правительство собирается создать ряд новых агентств и органов:

– Государственный Фонд фондов (ФФ) – с целью привлечения прямых национальных и иностранных инвестиций в МСП за счет модели фонда как якорного инвестора.

– Региональные консультационные офлайн-центры по поддержке предпринимательства.

– Институт торгового представительства и пилотные офисы торговых представителей за границей. С дальнейшим выделением на это 261 млн гривен.

Кроме того,

предлагают отменить тотальную фискализацию упрощенцев с полноценным внедрением программных регистраторов расчетных операций (кассовые аппараты, фискальные регистраторы).



с полноценным внедрением программных регистраторов расчетных операций (кассовые аппараты, фискальные регистраторы). планируют определить понятие "гранты" в нормативно-правовых актах.

Это позволит государству финансировать малый перспективный бизнес.

Программа Кабмина по восстановлению экономики после эпидемии COVID-19: документы