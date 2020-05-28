Эпидемия коронавируса: как Кабмин собирается восстанавливать экономику Украины – все детали
Украинское правительство разработало программу стимулирования экономики Украины для преодоления последствий эпидемии COVID-19.
Подробнее о плане по восстановлению экономики от последствий COVID-19
Его разработали более 90 специалистов, в том числе представители аналитических центров. Соответствующая информация появилась на Правительственном портале.
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В этой программе правительство учло инициативы по следующим направлениям:
- доступ к финансам,
- доступ к рынкам,
- дерегулирование,
- модернизация и развитие,
- доступ к инфраструктуре.
Кроме того, важной частью плана должна стать системная и основательная поддержка отечественного производителя.
Принципиальным приоритетом также является
- создание рабочих мест,
- уплата налогов в Украине.
Программа предусматривает широкий спектр методов поддержки: помощь продвижения экспорта; доступные кредиты, грантовые программы; расширение участия малого и среднего бизнеса в государственных закупках,
– подчеркивают в Кабмине.
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Программа стимулирования экономики для преодоления последствий COVID-19: документ
Другие подробности программы
В то же время издание "Новое время" пишет, что они получили закрытую программу Кабмина по восстановлению экономики после эпидемии COVID-19. Документ рассчитан на 2020 – 2022 годы.
В этой программе, в частности, будет реализовано "системные меры экономического стимулирования для цифровизации экономики, внедрение инноваций и рабочих мест Индустрии 4.0".
Также акцент будет сделан на создании "толчка" в тех секторах экономики, которые в период постпандемии смогут стать драйверами долгосрочного роста.
Какие приоритетные отрасли определило правительство
- Информационные услуги,
- производство химических веществ,
- научные исследования,
- образование,
- водоснабжение,
- транспорт,
- сельское,
- лесное и рыбное хозяйство,
- здравоохранение,
- производство лекарств.
Также в Кабмине считают целесообразным в условиях пандемии и экономической рецессии прибегнуть к поддержке отечественного производителя.
Эти меры включат в себя:
- тарифные и нетарифные барьеры для защиты национального производства от конкуренции с импортными товарами,
- его субсидирование для увеличения экспорта.
Обещают действовать в рамках обязательств ВТО и других организаций.
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Что правительство планирует воплотить в жизнь в первую очередь
- Большая поддержка Малого и среднего бизнеса (МСБ)
Кабмин планирует не только сохранить рабочие места в этом секторе экономики, но и приумножить их. В документе говорится, что ранее было анонсировано создание 500 тысяч рабочих мест и уже примерно 217 тысяч являются профинансированными.
- Восстановление промышленности
Правительство предлагает повысить доступ промышленных производителей к финансовым ресурсам "за счет снижения налогового и административного давления, а также уменьшения затрат на сырье, логистику и электроэнергию".
- Сельское хозяйство
Кабмин хочет повысить доступ производителей к кредитам для приобретения и обновления основных средств производства и создания большей добавленной стоимости.
- Энергетика
Финансовая стабильность сектора Кабмина планирует достичь "ликвидации задолженностей между участниками рынка, стабилизации оптовых цен на электроэнергию и постепенный пересмотр цен на электроэнергию для домохозяйств".
Что еще предусматривает программа
- В плане мер (вторая часть) планируют предусмотреть в государственном бюджете на 2021-й сумму в 24 миллиарда гривен на кредитование МСБ, которое позволит ему получать средства под 3% ставки по кредиту.
- Общая программа Большой стройки предусматривает основную сумму в 28,7 миллиарда гривен и расширение ее еще на 19,3 миллиарда гривен.
- На содействие восстановлению области авиастроения планируется выделить 750 миллионов гривен.
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Дополнительно правительство собирается создать ряд новых агентств и органов:
– Государственный Фонд фондов (ФФ) – с целью привлечения прямых национальных и иностранных инвестиций в МСП за счет модели фонда как якорного инвестора.
– Региональные консультационные офлайн-центры по поддержке предпринимательства.
– Институт торгового представительства и пилотные офисы торговых представителей за границей. С дальнейшим выделением на это 261 млн гривен.
Кроме того,
- предлагают отменить тотальную фискализацию упрощенцев с полноценным внедрением программных регистраторов расчетных операций (кассовые аппараты, фискальные регистраторы).
- планируют определить понятие "гранты" в нормативно-правовых актах.
Это позволит государству финансировать малый перспективный бизнес.
Программа Кабмина по восстановлению экономики после эпидемии COVID-19: документы
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