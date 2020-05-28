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Эпидемия коронавируса: как Кабмин собирается восстанавливать экономику Украины – все детали

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Кабмин разработал план по восстановлению экономики от последствий эпидемии коронавируса: подробности
Кабмин разработал план по восстановлению экономики от последствий эпидемии коронавируса: подробности / Pixabay

Украинское правительство разработало программу стимулирования экономики Украины для преодоления последствий эпидемии COVID-19.

Подробнее о плане по восстановлению экономики от последствий COVID-19

Его разработали более 90 специалистов, в том числе представители аналитических центров. Соответствующая информация появилась на Правительственном портале.

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В этой программе правительство учло инициативы по следующим направлениям:

  • доступ к финансам,
  • доступ к рынкам,
  • дерегулирование,
  • модернизация и развитие,
  • доступ к инфраструктуре.

Кроме того, важной частью плана должна стать системная и основательная поддержка отечественного производителя.

Принципиальным приоритетом также является

  • создание рабочих мест,
  • уплата налогов в Украине.

Программа предусматривает широкий спектр методов поддержки: помощь продвижения экспорта; доступные кредиты, грантовые программы; расширение участия малого и среднего бизнеса в государственных закупках,
– подчеркивают в Кабмине.

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Программа стимулирования экономики для преодоления последствий COVID-19: документ

Другие подробности программы

В то же время издание "Новое время" пишет, что они получили закрытую программу Кабмина по восстановлению экономики после эпидемии COVID-19. Документ рассчитан на 2020 – 2022 годы.

В этой программе, в частности, будет реализовано "системные меры экономического стимулирования для цифровизации экономики, внедрение инноваций и рабочих мест Индустрии 4.0".

Также акцент будет сделан на создании "толчка" в тех секторах экономики, которые в период постпандемии смогут стать драйверами долгосрочного роста.

Какие приоритетные отрасли определило правительство

  • Информационные услуги,
  • производство химических веществ,
  • научные исследования,
  • образование,
  • водоснабжение,
  • транспорт,
  • сельское,
  • лесное и рыбное хозяйство,
  • здравоохранение,
  • производство лекарств.

Также в Кабмине считают целесообразным в условиях пандемии и экономической рецессии прибегнуть к поддержке отечественного производителя.

Эти меры включат в себя:

  • тарифные и нетарифные барьеры для защиты национального производства от конкуренции с импортными товарами,
  • его субсидирование для увеличения экспорта.

Обещают действовать в рамках обязательств ВТО и других организаций.

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Что правительство планирует воплотить в жизнь в первую очередь

  • Большая поддержка Малого и среднего бизнеса (МСБ)

Кабмин планирует не только сохранить рабочие места в этом секторе экономики, но и приумножить их. В документе говорится, что ранее было анонсировано создание 500 тысяч рабочих мест и уже примерно 217 тысяч являются профинансированными.

  • Восстановление промышленности

Правительство предлагает повысить доступ промышленных производителей к финансовым ресурсам "за счет снижения налогового и административного давления, а также уменьшения затрат на сырье, логистику и электроэнергию".

  • Сельское хозяйство

Кабмин хочет повысить доступ производителей к кредитам для приобретения и обновления основных средств производства и создания большей добавленной стоимости.

  • Энергетика

Финансовая стабильность сектора Кабмина планирует достичь "ликвидации задолженностей между участниками рынка, стабилизации оптовых цен на электроэнергию и постепенный пересмотр цен на электроэнергию для домохозяйств".

Что еще предусматривает программа

  • В плане мер (вторая часть) планируют предусмотреть в государственном бюджете на 2021-й сумму в 24 миллиарда гривен на кредитование МСБ, которое позволит ему получать средства под 3% ставки по кредиту.
  • Общая программа Большой стройки предусматривает основную сумму в 28,7 миллиарда гривен и расширение ее еще на 19,3 миллиарда гривен.
  • На содействие восстановлению области авиастроения планируется выделить 750 миллионов гривен.

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Дополнительно правительство собирается создать ряд новых агентств и органов:

– Государственный Фонд фондов (ФФ) – с целью привлечения прямых национальных и иностранных инвестиций в МСП за счет модели фонда как якорного инвестора.

– Региональные консультационные офлайн-центры по поддержке предпринимательства.

– Институт торгового представительства и пилотные офисы торговых представителей за границей. С дальнейшим выделением на это 261 млн гривен.

Кроме того,

  • предлагают отменить тотальную фискализацию упрощенцев с полноценным внедрением программных регистраторов расчетных операций (кассовые аппараты, фискальные регистраторы).
     
  • планируют определить понятие "гранты" в нормативно-правовых актах.

Это позволит государству финансировать малый перспективный бизнес.

Программа Кабмина по восстановлению экономики после эпидемии COVID-19: документы 

 

Автор: Андрей Шляхтин
Теги: Деньги Кабинет Министров Украины Коронавирус в Украине Коронавирус COVID-19 Новости Украины
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