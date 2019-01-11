Эпидемия гриппа в Чернигове: закрыли школы и больницы

В Чернигове заболеваемость гриппом и ОРВИ значительно возросла и эпидпорог уже превышен на 16%.

В связи с этим, в городе планируется введение противоэпидемических мероприятий по предотвращению распространения заболеваний гриппом и острыми респираторными инфекциями (ОРВИ). В частности, в школах после каникул обучение не начнется. Это будет продолжаться до улучшения ситуации с заболеваемостью. Об этом пишет официальный портал Черниговского городского совета.

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Уважаемые родители, берегите своих детей и себя. Избегайте мест массового скопления людей, надевайте маску, и не подвергайте других опасности, если вы заболели, и не занимайтесь самолечением. А вообще, нужно делать прививки. Надеюсь, что вы, кто этого еще не осознал, исправите эту ошибку,

– отметил заместитель городского главы Александр Ломако.

В частности, начальник управления здравоохранения городского совета Владислав Кухар сообщил, что по результатам совещания с главными врачами городских больниц и в соответствии с приказом управления здравоохранения горсовета в городе будет проводиться целый комплекс ограничительных мер, об этом пишет УНИАН.

Прежде всего, это ограничение свободного доступа в стационарные отделения больниц для посетителей, некоторые из них будут перепрофилированы, где будут создаваться специальные палаты для больных,

– отметил Владислав Кухар.

По данным Минздрава, за первую неделю 2019 года заболело 164 453 человека, а 13 человек погибло в результате осложнений.



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