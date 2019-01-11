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      Эпидемия гриппа в Чернигове: закрыли школы и больницы

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      Эпидемия гриппа в Чернигове: закрыли школы и больницы
      Эпидемия гриппа в Чернигове: закрыли школы и больницы / Unsplash

      В Чернигове заболеваемость гриппом и ОРВИ значительно возросла и эпидпорог уже превышен на 16%.

      В связи с этим, в городе планируется введение противоэпидемических мероприятий по предотвращению распространения заболеваний гриппом и острыми респираторными инфекциями (ОРВИ). В частности, в школах после каникул обучение не начнется. Это будет продолжаться до улучшения ситуации с заболеваемостью. Об этом пишет официальный портал Черниговского городского совета.

      Читайте также: Как эффективно уберечься от смертельного гриппа: советы эксперта

      Уважаемые родители, берегите своих детей и себя. Избегайте мест массового скопления людей, надевайте маску, и не подвергайте других опасности, если вы заболели, и не занимайтесь самолечением. А вообще, нужно делать прививки. Надеюсь, что вы, кто этого еще не осознал, исправите эту ошибку,
      – отметил заместитель городского главы Александр Ломако.

      В частности, начальник управления здравоохранения городского совета Владислав Кухар сообщил, что по результатам совещания с главными врачами городских больниц и в соответствии с приказом управления здравоохранения горсовета в городе будет проводиться целый комплекс ограничительных мер, об этом пишет УНИАН.

      Прежде всего, это ограничение свободного доступа в стационарные отделения больниц для посетителей, некоторые из них будут перепрофилированы, где будут создаваться специальные палаты для больных,
      отметил Владислав Кухар.

      По данным Минздрава, за первую неделю 2019 года заболело 164 453 человека, а 13 человек погибло в результате осложнений.

      Симптоми грипу: якщо хворий почуває себе гірше – викликайте швидку
      Симптомы гриппа: если больной чувствует себя хуже – вызывайте скорую

      Читайте также: В Украине официально объявили эпидемию гриппа и ОРВИ

      Теги: Новости Украины Здоровье Образование Новости Чернигова Эпидемия Грипп в Украине
      Источник: 24 Канал
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