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      Эпидемия кори: на Львовщине обвиняют врачей в отказе указывать истинный диагноз

      7 Читати новину українською
      Во Львове врачи указывают ложные диагнозы
      Во Львове врачи указывают ложные диагнозы / Фото из соцсетей

      Медики Львовской области маскируют такое серьезное инфекционное вирусное заболевание, как корь под ОРВИ, потому что не хотят лишних хлопот.

      Такая информация стала известной из переписки родителей в группе "Батьківська рада Львівщини".

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      "Как объяснил врач, если напишет, что это корь, то нужно будет делать прививки всему подъезду. Тоже самое было, когда была скарлатина, написали "воспаление дыхательных путей". Желание, чтобы в карточке записали правильный диагноз, проигнорировали", – написала львовянка Кристина Гринда.

      В свою очередь другая львовянка Екатерина Терлецкая рассказала, что врач не хочет указывать диагноз "корь", так как это требует подачи информации в инфекционную больницу и проверку окружения (школа, соседи, кружки).



      Врачи скрывают диагнозы

      Отметим, что Львовщина лидирует в Украине по количеству больных корью. Врачи ежедневно фиксируют в области сотню и больше случаев кори. По состоянию на 5 декабря на Львовщине с начала года заболели корью за первичными диагнозами свыше 10 тысяч человек – 7361 детей и 2871 взрослых.


      Корь в Украине 2018: симптомы у детей и взрослых

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      Теги: Новости Украины Здоровье Лечение Новости Львова Корь
      Источник: Здоров'я 24
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