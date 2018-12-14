Эпидемия кори: на Львовщине обвиняют врачей в отказе указывать истинный диагноз

Медики Львовской области маскируют такое серьезное инфекционное вирусное заболевание, как корь под ОРВИ, потому что не хотят лишних хлопот.

Такая информация стала известной из переписки родителей в группе "Батьківська рада Львівщини".

Читайте также: В Одессе от кори умер младенец

"Как объяснил врач, если напишет, что это корь, то нужно будет делать прививки всему подъезду. Тоже самое было, когда была скарлатина, написали "воспаление дыхательных путей". Желание, чтобы в карточке записали правильный диагноз, проигнорировали", – написала львовянка Кристина Гринда.

В свою очередь другая львовянка Екатерина Терлецкая рассказала, что врач не хочет указывать диагноз "корь", так как это требует подачи информации в инфекционную больницу и проверку окружения (школа, соседи, кружки).





Врачи скрывают диагнозы

Отметим, что Львовщина лидирует в Украине по количеству больных корью. Врачи ежедневно фиксируют в области сотню и больше случаев кори. По состоянию на 5 декабря на Львовщине с начала года заболели корью за первичными диагнозами свыше 10 тысяч человек – 7361 детей и 2871 взрослых.



Корь в Украине 2018: симптомы у детей и взрослых

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.